Rumen golcüyle anlaşma tamam
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Gençlerbirliği'den Stancu ve Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai'de forma giyen Kouassi ile büyük oranda anlaşma sağladıklarını söyledi.
Transfer için 2 milyon Euro bütçe ayırdıklarını dile getiren Başkan Ay, bu rakamın yarısından da feragat edebileceklerini dile getirdi.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:40
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Toplam 2
Yorum
Bence Bence göndermeyin Berki iyi Oynar eski hale döner Üste Bunlar Onun 2 mIlyon € Luk Ücretini Nasil ödeyecekler ?
- Derbi Fener’in
Toplam 1
Yorum
tolga dixonla alakası yok son topta saolsun hakem yapılan faolu vermeyince fener yendi aferim böyle devam tbl
- Jackson harekatı
Toplam 2
Yorum
Bence Bence 3 Milyon € Bonsverisli iyi Forvet Bulunur Fener 3.4 Fernandao Aldi Bence Sadece Kiralik Bedeli olarak Verilmez
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