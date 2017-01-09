Hamzaoğlu, 3 transferi de açıkladı
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği’nden Stancu ile görüşmelerin sürdüğünü, Ankaragücü’nde forma giyen Onur Atasayar ile de anlaştıklarını söyledi.
"Yanlış yapma lüksümüz yok"
"Herkes transferi hızlı gerçekleştirirken biz yavaş ilerliyoruz" diyen Hamzaoğlu, "Sakatların geri dönüşlerini görmemiz lazım. Normalde bugüne bırakmazdık. Yavaş hareket ediyoruz ama ihtiyacımız olan oyunculara gidiyoruz. Scout ekibimiz ve bizler gece gündüz çalıştık. Görüşmelerimiz hızla devam diyor. Birkaç gün içinde birkaç isimle anlaşma sağlayacağız. Bursaspor'a yakışan transferler olacak ama biz ihtiyacımıza yönelik transferler istiyoruz. Eksik yanımızı tamamlayacak oyunculara yöneldik. Yanlış yapma lüksümüz yok. Hem transferde hem yol haritamızda doğru şekilde gitmek zorundayız" diye konuştu. Ligin ilk yarısında çok sakatlık sorunu yaşadıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Ben de futbol hayatım boyunca bu kadar çok sakatlığın yaşandığı bir sezon geçirmedim. Sakatlıkların büyük çoğunluğu darbeden oldu. Kötü zeminli sahada futbol oynanmasına izin verilmemeli. Bizim zeminimizin de iyi olmadığını söyleyebiliriz. Zemin ilgili çalışmaları yönetimimiz sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
"Kubilay'dan çok ümitliyiz"
Bir soru üzerine Kubilay'ın performansından memnun olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Çok ümitliyiz onunla ilgili. Alması gereken çok yol var. Gol bölgelerindeki yaptığı koşular, fiziksel özellikleri, tam bir forvet oyuncusu. Ekstra çalışmaları ne kadar önemserse, önümüzdeki yıllarda milli takıma kadar gidebilecek bir oyuncu. Ertuğrul ve Mert de aynı şekilde. Oyuncularımız futbolun her bölgesinde oynayabilecek oyuncu olmasını amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.
"Necid'e iyi bir takım çıkarsa göndermek istiyoruz"
Necid'in durumuna üzüldüğünü de söyleyen Hamzaoğlu, "Necid'e iyi bir takım çıkarsa, orada oynamasını arzu ediyoruz. Biz beklediğimizi ondan alamadık, o bizden alamadı. Formayı kaptırmasına rağmen çalışmasını aksatmadı ve asla saygısızlık yapmadı" dedi.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:09
- Muslera için Neuer eldiveni
Toplam 2
Yorum
malesef koskoca gs ikinci kaleci yok musleraya bişey olsa bittik antepte gökhan süper adam alın koyun musleranın arkasına cenk eray gs kapastesinde değil
- Büyük taaruz
Toplam 6
Yorum
NE ALAKASI VAR hey Allah'ım yarabbim... ne kadar boş yorum yapıyorsunuz yahu..
- Lukas idmanda
Toplam 3
Yorum
mantık sinan ve tolgada ne var çok merak ediyorum fener maçından sonra adamlara bişey oldu lukas satılmalı yerine vargas kiralanmalı hem sağ açık hem forvet hemde ikinci forvet olarak oynuyor! mantıklı transfer olur
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