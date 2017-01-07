Galatasaray vazgeçmişti

Bursaspor’un, sezon başında Galatasaray’ın İstanbul’a davet ederek sağlık kontrolünden geçirdiği ancak daha sonra transferinden vazgeçtiği Cheick Tiote’yi listesine aldığı öne sürüldü.

Süper Lig'in ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulübün, Newcastle United forması giyen 30 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Cheick Tiote'yi listesine aldığı iddia edildi. Sezon başında Galatasaray'ın İstanbul'a davet ederek sağlık kontrolünden geçirdiği ancak daha sonra transferinden vazgeçtiği Fildişi Sahilli oyuncu, menajerler tarafından Bursaspor'a önerildi.



Maliyeti düşük olduğu bildirilen oyuncuyu scout ekiplerinin de izlemeye aldığı öğrenildi.

Deneyimli oyuncu geçen sezon Premier Lig, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United formasıyla 22 maçta görev almıştı.