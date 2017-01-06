Bursaspor'a Nijeryalı forvet
Bursaspor, Premier Lig ekiplerinden Watford'da forma giyen ve adı Galatasaray ile de anılan Nijeryalı forvet Isaac Success'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı takımda dün Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve yöneticiler bir araya geldi. Antalya'da kamp yapılan otelde gerçekleşen görüşmede deneyimli çalıştırıcı, bir süredir izlenen Premier Lig ekiplerinden Watford'un 20 yaşındaki forveti Isaac Success'in alınması yönünde rapor verdi.
İngiliz ekibine 15 milyon Euro'luk bonservis ücreti karşılığında Granada'dan transfer olan Nijeryalı golcünün kulübü oyuncuyu satmak istemezken, yeşil-beyazlı kulüp ise kiralama formülünü deniyor.
İsmi daha önce Galatasaray ile de anılan Success'in durumunun bir kaç gün içinde netlik kazanacağı bildirildi.
İngiliz ekibine 15 milyon Euro'luk bonservis ücreti karşılığında Granada'dan transfer olan Nijeryalı golcünün kulübü oyuncuyu satmak istemezken, yeşil-beyazlı kulüp ise kiralama formülünü deniyor.
İsmi daha önce Galatasaray ile de anılan Success'in durumunun bir kaç gün içinde netlik kazanacağı bildirildi.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cavanda müjdesi
Toplam 1
Yorum
koca cimbomlu hadi insallah...para istemeyin...beceriksiz yonetimmm
- Poldi ve Sinan ayrı koşu yaptı
Toplam 1
Yorum
Faruk Sat hemen sat bekletme bıle Ilerde ne olca belı degıl Parlamısken gıtsın 20m ero ıyı para
- Güray ve Ramil yol ayrımında
Toplam 1
Yorum
ts 61 Gürayda ısrar edilmeliydi.almak için uğraşıyoruz.ondan sonra hemen gönderiyoruz.Bu değirmenin suyu nereden geliyor.Kiralık olarak bursaya gönderilmeli.
Bursaspor'a Nijeryalı forvet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.