Bursaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig ekibi Bursaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde günde çift antrenmanla sürdürüyor.
Manavgat Sensimar Side Resort & SPA Otel'de konaklayan Bursaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Emirhan Spor Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çalışan futbolcular bugün yaklaşık 1.5 saat süren antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayıp, dar alanda topla yapılan çalışmanın ardından futbolcular, pas kontrolüyle antrenmanı tamamladı. Sezonun ilk yarısında Bandırmaspor'da kiralık oynayan Furkan da antrenmana katıldı. Bursaspor'da sakatlığı devam eden Tomas Sivok, İsmail ve Şamil takımdan ayrı düz koşu yaparken, kaleciler de kaleci antrenörü yönetiminde çalıştı. Bursaspor 8 Ocak'a kadar çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürecek.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:09
- "Alnım açık"
Toplam 38
Yorum
Erol Bazı galatasaraylı tarartarlar vefasız veya galatasaraylı değil selçuğun fenerbahçeye attığı golleri ne çabuk unuttunuz.adam tek golle Türkiyeyi Avrupaya taşıdı onu bile unuttunuz.
- Sürpriz transfer hamlesi!
Toplam 4
Yorum
joker1990 Gerçeği yazmak lazım bu oyuncu Trabzon spora gelmez gelse bile para için gelir
- Bruma-Tottenham flörtü alevleniyor
Toplam 12
Yorum
batu kıskanmaaaaaaa ! brumanın ederi şuan senin tuttuğun takım eder
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