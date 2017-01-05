Bursaspor'da ikinci yarı hazırlıkları

Manavgat Sensimar Side Resort & SPA Otel'de konaklayan Bursaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Emirhan Spor Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çalışan futbolcular bugün yaklaşık 1.5 saat süren antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayıp, dar alanda topla yapılan çalışmanın ardından futbolcular, pas kontrolüyle antrenmanı tamamladı. Sezonun ilk yarısında Bandırmaspor'da kiralık oynayan Furkan da antrenmana katıldı. Bursaspor'da sakatlığı devam eden Tomas Sivok, İsmail ve Şamil takımdan ayrı düz koşu yaparken, kaleciler de kaleci antrenörü yönetiminde çalıştı. Bursaspor 8 Ocak'a kadar çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürecek.