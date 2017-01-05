 Bursaspor'da ikinci yarı hazırlıkları – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Bursaspor'da ikinci yarı hazırlıkları

    Bursaspor'da ikinci yarı hazırlıkları

    Spor Toto Süper Lig ekibi Bursaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde günde çift antrenmanla sürdürüyor.

    Manavgat Sensimar Side Resort & SPA Otel'de konaklayan Bursaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Emirhan Spor Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çalışan futbolcular bugün yaklaşık 1.5 saat süren antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayıp, dar alanda topla yapılan çalışmanın ardından futbolcular, pas kontrolüyle antrenmanı tamamladı. Sezonun ilk yarısında Bandırmaspor'da kiralık oynayan Furkan da antrenmana katıldı. Bursaspor'da sakatlığı devam eden Tomas Sivok, İsmail ve Şamil takımdan ayrı düz koşu yaparken, kaleciler de kaleci antrenörü yönetiminde çalıştı. Bursaspor 8 Ocak'a kadar çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürecek.

    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:09
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