Side kampı yarın başlıyor
Spor Toto Süper Lig takımı Bursaspor, ikinci yarı hazırlıklarına bugün Antalya Side’de başlayacak.
Ligin ilk yarısını 27 puanla beşinci sırada tamamlayan Bursaspor'da, Ziraat Türkiye Kupası sonrasında kısa tatil sona eriyor ve yeşill beyazlı futbolcular, bugün Antalya Sensimar Otel'de kampa girecek.
10 Ocak'a kadar devam edecek olan kampa bugün kulübün otobüsüyle Antalya'ya gitti. Yabancı oyuncuların bugün 15.30'da kampa katılacağı ve ilk antrenmanın ise 17.30'da yapılacağı açıklandı. Bu arada önceki sezon kiralık verilen Luis Advincula'nın da bugün kampa katılması bekleniyor.
10 Ocak'a kadar devam edecek olan kampa bugün kulübün otobüsüyle Antalya'ya gitti. Yabancı oyuncuların bugün 15.30'da kampa katılacağı ve ilk antrenmanın ise 17.30'da yapılacağı açıklandı. Bu arada önceki sezon kiralık verilen Luis Advincula'nın da bugün kampa katılması bekleniyor.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 09:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 58
Yorum
ERSUN BEY EKİCİ ARIZALI...ATIF DAHA FAYDALI..İKİNCİ YARIDA TRABZONA BİR NEVİ FENER DESTEĞİ..FENER NOLACAK BÖLE.
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
/*/ senin adını uçurtma koyduk biz..ama hep tel-e takılıyorsun hacı..
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
rotuş dokunsalar ... yerde 7 takla atıyorsun..sen topçu musun. ..bir kendine bak eski maçlarından..hep aynı volkansın.
Side kampı yarın başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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