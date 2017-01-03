 Side kampı yarın başlıyor – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Side kampı yarın başlıyor

    Side kampı yarın başlıyor

    Spor Toto Süper Lig takımı Bursaspor, ikinci yarı hazırlıklarına bugün Antalya Side’de başlayacak.

    Ligin ilk yarısını 27 puanla beşinci sırada tamamlayan Bursaspor'da, Ziraat Türkiye Kupası sonrasında kısa tatil sona eriyor ve yeşill beyazlı futbolcular, bugün Antalya Sensimar Otel'de kampa girecek.

    10 Ocak'a kadar devam edecek olan kampa bugün kulübün otobüsüyle Antalya'ya gitti. Yabancı oyuncuların bugün 15.30'da kampa katılacağı ve ilk antrenmanın ise 17.30'da yapılacağı açıklandı. Bu arada önceki sezon kiralık verilen Luis Advincula'nın da bugün kampa katılması bekleniyor.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:39
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