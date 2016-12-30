Timsah taarruzu
Yeşil-beyazlılar, Le Havre’de oynayan Chebake ve Mendy için çok ısrarcı. Kayserili Deniz Türüç de Timsah’a yakın
Bursasspor transferde sessiz ve derinden ilerliyor. Öncelikle her iki kanadını güçlendirmek isteyen yeşil-beyazlılar rotasını Fransa'ya çevirdi. Gündemdeki ilk isim Fransa 2'nci Ligi'nde Le Havre takımında oynayan Issıam Chebake. 27 yaşında Fas asıllı Fransız 2014 yılından bu yana Le Havre'de forma giyiyor. Sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Eğer yönetim anlaşma sağlarsa transferi devre arası bitirecek.
Yine Le Havre takımında forma giyen sol kanat Ferland Mendy de listeye alındı. Yeşil-beyazlılar, Fransa seyahatleri sırasında 21 yaşındaki Senegal asıllı Fransız oyuncuya hayran kaldılar. Bu oyuncu için de girişim yapılacak. Gündemdeki bir diğer isim ise Kayseri'den Deniz Türüç. Bu sezon 3 gol 5 asist ile oynayan Deniz de sıcak bakıyor.
Yine Le Havre takımında forma giyen sol kanat Ferland Mendy de listeye alındı. Yeşil-beyazlılar, Fransa seyahatleri sırasında 21 yaşındaki Senegal asıllı Fransız oyuncuya hayran kaldılar. Bu oyuncu için de girişim yapılacak. Gündemdeki bir diğer isim ise Kayseri'den Deniz Türüç. Bu sezon 3 gol 5 asist ile oynayan Deniz de sıcak bakıyor.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
- G.Saray'da yaprak dökümü sürüyor
Toplam 10
Yorum
db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 30
Yorum
Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
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