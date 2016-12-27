"Hamza hocanın ayrılacağını düşünmüyorum"
Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu: "Teknik direktör değişikliğinin takıma fayda getirmeyeceği kanaatindeyim"
Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun takımdan ayrılacağını düşünmediğini, teknik adam değişikliğinin takıma fayda getirmeyeceği kanaatinde olduğunu söyledi.
Ademoğlu, yaptığı açıklamada, Hamzaoğlu'nun Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamaların camiada "istifa sinyali" olarak algılanmasıyla ilgili olarak, "Ben Hamza hocanın ayrılacağını düşünmüyorum. Bugün başkanımız ve yönetici arkadaşlar kendisiyle görüşecek. Şahsen teknik direktör değişikliğinin takıma fayda getirmeyeceği kanaatindeyim." yorumunda bulundu.
Gençlerbirliği deplasmanında alınan 3-1'lik mağlubiyete değinen Ademoğlu, "Yenilgiye değil maçın ikinci yarısında takım ruhunu kaybetmemize üzülüyorum." dedi.
Ademoğlu, başkent deplasmanında erken yedikleri golle 1-0 yenik duruma düşmelerine karşın önce oyunda ardından da skorda dengeyi sağlamayı bildiklerini kaydetti.
Skoru dengeledikten sonra oyunun hakimiyetini ele geçirdiklerini ve pozisyonlar ürettiklerini anlatan Ademoğlu, gelen ikinci golün ardından konsantrasyon sorunu yaşadıklarını vurguladı.
Ademoğlu, tüm olumsuzluklara rağmen ligin ilk bölümünde başarılı bir grafik çizdiklerini, ikinci yarıda daha iyi şeyler yapacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 11:42
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
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