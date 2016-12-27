Bursaspor'la yollar ayrılıyor
Bursaspor, sezon başında Fransa 2. Ligi ekiplerinden Stade Brest 29'dan transfer ettiği Senegalli stoper Vieux Yaya Sane ile yollarını ayırıyor.
Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ali Ay, yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısı öncesinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun verdiği rapor doğrultusunda takımda bazı oyuncularla yolların ayrılacağını söyledi.
Bu çerçevede ligin ilk yarısında takımda fazla forma şansı bulamayan savunma oyuncusu Sane'den takım bulmasını istediklerini anlatan Ay, "Sane, şu an için takımdan ayrıldı. Kendisiyle kulüp bulduktan sonra yollarımızı tamamen ayıracağız." dedi.
Yeşil-beyazlı takımın bu akşam yaptığı antrenmana çıkmayan 27 yaşındaki Senegalli futbolcunun bazı görüşmelerde bulunmak üzere Fransa'ya gittiği öğrenildi.
BURSA KUPA HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. haftasında 29 Aralık Perşembe günü Spor Toto 2. Lig ekibi Aydınspor 1923 ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan kaleci Harun Tekin, Pablo Batalla, Yonathan Del Valle ve Cristobal Jorquera katılmadı.
Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Gençlerbirliği ile yapılan maçta sakatlanan Bilal Kısa tesislerde tedavi olurken, sakatlıkları bulunan İsmail Konuk ile Erdem Özgenç, takımdan ayrı çalıştı.
Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular da topla çalışma gerçekleştirdi.
Yeşil-beyazlılar, Aydınspor 1923 maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 20:14
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
Yorum
SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
Toplam 5
Yorum
ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
Toplam 3
Yorum
ali kemal bu nasıl iş
Bursaspor'la yollar ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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