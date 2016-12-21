 Bursa’dan 8’de 7 – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Bursa’dan 8’de 7

    Bursa’dan 8’de 7
    Haftayı Antalyaspor galibiyetiyle kapatan sahasında rakiplerinin kabusu oluyor. Bu sezon taraftarı önünde oynadığı ilk lig sınavında lider Başakşehir'e mağlup olan yeşil-beyazlılar, daha sonra çıktığı 7 karşılaşmanın 5'inde galibiyet sevinci yaşarken, 2 de beraberlik elde etti.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:10
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