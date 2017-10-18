Baba-oğul boksta yılın ‘en’ iyileri oldular

İzmir’de 4 yaşında boksa başlayan, 9 yaşında profesyonel olarak ringe çıkan, son iki yılın Türkiye Şampiyonu ve son Avrupa Şampiyonası’nda 3. olan Göktürk Ersungur, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği yılın ‘en’lerinde, boks dalında yılın sporcusu seçilirken, antrenörü ve aynı zamanda babası olan Nazım Ersungur ise yılın antrenörü seçildi.

İzmir'de yaşayan 13 yaşındaki Göktürk Ersungur, babasının da teşviki ile 4 yaşında boksa başladı. 9 yaşında profesyonel olarak ringe çıkan Ersungur'un antrenörlüğünü ise 45 yaşındaki babası Nazım Ersungur yapmaya başladı. Evde babası, salonda antrenörü olan Nazım Ersungur ile hedefleri için azimle çalışan Göktürk Ersungur, 2015 yılında Ege Bölgesi Şampiyonu oldu. Aynı yıl Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 'Alt minikler 11-12 Yaş Grubu'nda 2. olarak büyük bir başarı elde etti. İkincilik ile yetinmeyen Ersungur, 2016 yılında Sinop'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Şampiyonu oldu. 2017 yılında ise Üst Minikler Ligi'nde ringde mücadele eden İzmir Akçam Spor Kulübü sporcusu Göktürk Ersungur, 54 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Babası ile birlikte mücadele eden Ersungur, Romanya'da geçtiğimiz 17-25 Temmuz'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 3.'sü oldu. Babası ve antrenörü Nazım Ersungur ile başarıdan başarıya koşan Göktürk Ersungur'a bir ödül de Gençlik İl Müdürlüğü'nden geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği sporun enleri töreninde, boks dalında yılın sporcusu Göktürk Ersungur olurken, yılın antrenörü ise genç sporcunun aynı zamanda babası olan Nazım Ersungur seçildi.

