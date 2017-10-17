Boksta Avrupa şampiyonları Antalya'da belirlenecek
Antalya'da 21-28 Ekim'de yapılacak Avrupa Genç Erkekler Boks Şampiyonası'nda, 33 ülkeden 200'e yakın sporcu şampiyonluk mücadelesi verecek.
Avrupa Genç Erkekler Boks Şampiyonası, 21-28 Ekim'de Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şampiyonada 33 ülkeden 200 civarında sporcu ringe çıkacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan genç sporcuların mücadele edeceği şampiyonada Antalya, Avrupa boksunun en önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Şampiyona 46-49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 ve +91 olmak üzere 10 sıklette düzenlenecek. Şampiyonada Türk sporcular 10 sıklette şampiyonluk için ter dökecek. Antalya Spor Salonu'ndaki şampiyonayı isteyen taraftar ücretsiz olarak tribündeki yerini alabilecek.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:41
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Tudor'un 11'i belli oldu
Toplam 23
Yorum
Harun Linnes'i hiç canlı izlediniz mi ? En büyük sorunu orta açamamak :) Canlı izlerseniz göreceksiniz ki, resmen topu kaldırmaya gücü yetmiyor.
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En iyisi Beşiktaş
Toplam 2
Yorum
BJK 1903 BJK'li eski futbolcu-hocalar BJK'ye çelme takıyor. gsli eski futbolcu-hocalar ise gsye yatıyor.böylece gs şampiyon oluyor,BJK ise 2.oluyor
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Tudor'un 11'i belli oldu
Toplam 23
Yorum
eleaman latovlevici ayni hasan ali.katiliyorum.asomoag gelirse eger ve o geldi diye umarim linnes gönderilmez
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