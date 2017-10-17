 Boksta Avrupa şampiyonları Antalya'da belirlenecek – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Boksta Avrupa şampiyonları Antalya'da belirlenecek

    Boksta Avrupa şampiyonları Antalya'da belirlenecek

    Antalya'da 21-28 Ekim'de yapılacak 'nda, 33 ülkeden 200'e yakın sporcu şampiyonluk mücadelesi verecek.

    , 21-28 Ekim'de Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şampiyonada 33 ülkeden 200 civarında sporcu ringe çıkacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan genç sporcuların mücadele edeceği şampiyonada Antalya, Avrupa boksunun en önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Şampiyona 46-49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 ve +91 olmak üzere 10 sıklette düzenlenecek. Şampiyonada Türk sporcular 10 sıklette şampiyonluk için ter dökecek. Antalya Spor Salonu'ndaki şampiyonayı isteyen taraftar ücretsiz olarak tribündeki yerini alabilecek.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:41
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