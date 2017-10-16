Baba ve oğulları boksör yetiştiriyor

Uzun yıllar milli takım formasıyla ringlerde mücadele eden antrenör Coşkun Kesen ve oğulları, Gaziantep'te boksör yetiştirmeye çalışıyor. Babalarını örnek alan Erdal ve Nevzat Kesen kardeşler de aktif spor yaşamlarına nokta koyduktan sonra antrenörlüğe başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde boksa hizmet etmeye devam eden Kesen ailesi fertlerinin şimdilerdeki en büyük hedefi ise yeni şampiyonların yetişmesine katkı sağlayabilmek. Coşkun Kesen, yaptığı açıklamada, 1978 yılında Sinop'ta yapılan bir turnuvaya katıldıktan sonra aktif olarak boksa başladığını, yıllarca formasını giydiği milli takımda 13 yıl da antrenörlük yaptığını kaydetti. Daha sonra Gaziantep'e gelerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde spora hizmet etmeye devam ettiğini anlatan 53 yaşındaki antrenör, bugüne kadar yetiştirdiği isimler arasında onlarca şampiyon boksör bulunduğunu belirtti.

Yetiştirdiği sporcuları "Devlet için ölecek, vatanı için parçalanacak çocuklar" diye nitelendiren Kesen, "Biz burada sadece sporcu yetiştirmedik. Aynı zamanda iyi insanlar yetiştirmek istedik. O yüzden boksörlerimin Allah'ın haram kıldığını yapmayacak, devletin men ettiğini yapmayacak çocuklar olmaları için çaba gösterdim. Hepsini evlat olarak gördüm." diye konuştu.

Çocuklarının ise kendisine her babaya nasip olmayacak mutluluklar yaşattığını anlatan Kesen, şöyle konuştu:

"Allah onları her iki cihanda da sıkmasın. Onlar beni hiç utandırmadı. Hep yüzümü güldürdüler. Beni başarılarının yanı sıra kendilerini götüren kafile başkanlarının ahlaklarıyla ilgili söyledikleri şeyler sevindirdi." Önceden ringlere hazırladığı evlatlarıyla şimdilerde antrenör olarak meslektaş olduklarını ifade eden Kesen, "Benim artık sürem doluyor. Gençlerin önünü açmalıyım. O yüzden emekliliğe hazırlanıyorum. Artık evlatlarım, benim göz bebeğim olan boksun gelişmesine ön ayak olabilecek seviyeye geldiler. O yüzden ben emekli olup, ringi de hocalığı da evlatlarıma bırakmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Herkesi spor yapmaya davet eden Kesen, boksün bilinenin aksine tehlikesiz bir spor olduğunu sözlerine ekledi.



"Sporu ailemiz gibi gördük"

Babasının yolundan ilerleyen Erdal Kesen ise çocukluğundan beri boks sporunun içinde olduğunu kaydetti. İlk resmi müsabakasına 1999 yılında çıktığını ve o günden bu yana Avrupa şampiyonluğu, dünya üçüncülüğü, 14 kez Türkiye şampiyonluğu gibi çok sayıda derece elde ettiğini ve olimpiyatlarda çeyrek final heyecanı yaşadığını ifade eden Erdal, 2014 yılından bu yana ise antrenörlük yaparak Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmaya çalıştığını belirtti. Babasının sporcu ve antrenörlük kimliğinin yaşantılarına yansıdığını aktaran Erdal, "Biz sporu ailemiz gibi gördük. Herşeyimizi spora verdik diyebilirim. Sabahın 6'sında kalkıp antrenmana başlardık, gece yarılarına da kadar çalışırdık. Boks bizim için sporun ötesinde mesleğimiz oldu. Önümüdeki tüm kapılar da boks sayesinde açıldı." dedi.



"Babam gibi sporcular yetiştirmek istiyorum"

Nevzat Kesen ise 6 ay önce aktif sporu bıraktığını ve antrenörlüğe başladığını belirtti. Nevzat, boks kariyerinde bir çok kez milli formayı da giydiğini belirterek, "Gözümüzü açtığımızda babam bizi ringe getirdi. Hayatımız böyle gitti. Babamın bu gönüle kendini vermesi, yıllarca milli forma giymesi, önce ağabeyimi sonra da beni boksa yönlendirdi. Ağabeyimin ve babamın başarıları da beni hırslandırdı aslında. Ben sadece sporu değil hayattaki bir çok şeyi de babamdan öğrendim. Bizi her kapıyı babam açtı. Allah ondan razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.