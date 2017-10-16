Gözgeç, AA muhabirine, 20-29 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası'na iyi bir kadroyla hazırlandıklarını söyledi.

Şampiyonaya, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmeye yakın, kota alma şansı yüksek sporculardan kurulu milli takımla katılacaklarını anlatan Gözgeç, "Bu çocukların gençler kategorisindeki son yılı. Seneye büyüklere geçiyorlar. Önümüzdeki 2 yıl 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanacaklar. Bu şampiyona, çocuklarımızın performansını görmek, onları test etmek açısından çok önemli. 2020'nin takımı bu şampiyonadan çıkacak." diye konuştu.

Ankara'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) çalışmaların iyi geçtiğine vurgulayan Gözgeç, "Kadınlar için TOHM yoktu. İlkini Trabzon'da açıyoruz. Çalışmalar tamamlandı, tesis hazırlandı. Resmi açılışını Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ile yapacağız. Orada çalışan kızlarımızla da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kadrosunu oluşturacağız. Dünya şampiyonu kızlarımız var. Onlar da bu yıl büyük kategorisine geçiş yaptılar." ifadelerini kullandı.



"Sporcularımız için saha, seyirci avantajı çok önemli"

Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın ardından 19-26 Kasım'da Hindistan'da düzenlenecek Genç Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceklerini dile getiren Gözgeç, "Kızlarımız kamptalar. Bu, gelecek yıl Arjantin'deki Gençlik Olimpiyatları'na kota veren bir şampiyona. Biz de burada 1-2 kota almak istiyoruz. Daha sonra ikinci bir kota müsabakası daha yapılacak." değerlendirmesini yaptı.

2019 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın ev sahipliğini aldıklarını hatırlatan Gözgeç, şöyle devam etti:

"Büyük ihtimalle Trabzon'da organize edeceğiz. Sporcularımız için saha, seyirci avantajı çok önemli. Bu şampiyonanın başka bir önemi daha var. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), olimpiyatlardaki kota sayısını değiştirdi. Eskiden erkeklerde 10, kadınlarda 3'tü. Bu çok adaletsiz bir dağılım olduğu için 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bu sayıyı kadınlarda 5, erkeklerde 8 yaptılar. 2024'te eşitlenmesi planlanıyor. Biz de bu uygulamayı sonuna kadar destekliyoruz. Eşitlik her alanda olmalı. Kadınlarda olimpiyat kota sayısı artmışken dünya şampiyonasını evimizde düzenlemek büyük avantaj olacak. Mümkün olduğu kadar çok kota almak için avantaj sağlamış olacağız."

"Türkiye şampiyonalarındaki kaliteyi yükseltiyoruz"

Gözgeç, Türkiye şampiyonalarında değişikliğe gittiklerini belirterek, "Türkiye şampiyonalarındaki kaliteyi yükseltiyoruz. Eskiden tek seferde 600-700 katılımlı bir şampiyona yapıyorduk. İsteyen herkes katılabiliyordu, müsabaka kalitesi düşüyordu. İlk kez ringe çıkanla tecrübeli boksör karşılaşabiliyordu. Bu da ortaya hoş olmayan görüntüler çıkmasına, seyircinin rahatsız olmasına neden oluyordu." ifadelerini kullandı. Gözgeç, "Artık her ilde birincilik müsabakaları yapacağız. Buradan çıkanlar bölge birinciliğine katılacak. Bölgelerde de ilk 4'e girenler de Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. Bu da müsabakanın kalitesini artıracak." diye konuştu.

"TOHM'lar çok yerinde ama gecikmiş bir uygulama"

TOHM'ların sporcuyu kontrol altında tutabilmek açısından iyi bir uygulama olduğunu vurgulayan Gözgeç, "TOHM'lar çok yerinde ama gecikmiş bir uygulama. Çocuk hem okulundan geri kalmıyor hem sporundan. Olimpiyatlarda başarılı ülkeler bunu 50 yıldır yapıyor. TOHM'ların sayısını hızlı bir şekilde çoğaltmalıyız." yorumunu yaptı.

Erzurum'daki merkezi kapatarak Ankara'ya taşıdıklarını belirten Gözgeç, şunları kaydetti:

"TOHM'a yıldız ve genç çocukları alıyoruz. Erzurum, iklim şartları ve uzaklığı bakımından çocukları zorladı ama Ankara çok rahat. Bu merkezlerin, ilk aşamada 7 bölgeye daha sonra da her ile yayılması lazım. Olimpiyatlarda başarılı ülkelerle yarışacaksak bunu yapmalıyız.