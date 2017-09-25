 Boksta bronz geldi – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Boksta bronz geldi

    Boksta bronz geldi
    Bulgaristan 'da düzenlenen Yıldız Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Muhammed Saçlı, Avrupa üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. 48 kiloda mücadeleye çıkan, Milli boksör Rus Muhammed Vakhaev'e 3-2 mağlup oldu.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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