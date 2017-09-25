Boksta bronz geldi

Bulgaristan 'da düzenlenen Yıldız Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Muhammed Saçlı, Avrupa üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. 48 kiloda mücadeleye çıkan, Milli boksör Rus Muhammed Vakhaev'e 3-2 mağlup oldu.