 O artık boksör Ferdinand – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    O artık boksör Ferdinand

    O artık boksör Ferdinand
    Emekliye ayrılan milli İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, kariyerine boksör olarak devam edeceğini açıkladı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan 38 yaşındaki Ferdinand, antrenmanlara başladığını bildirip "Boks, hayatımda yeni bir meydan okuma ve bu nedenle başlıyorum. Bu sporda da iddialıyım. Artık altın kemeri kazanmak için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:24
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