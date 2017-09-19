Rio Ferdinand ringe çıkıyor!
Emekliye ayrılan milli İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, kariyerine boksör olarak devam edeceğini açıkladı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan 38 yaşındaki Ferdinand, antrenmanlara başladığını ve kariyerine profesyonel boksör olarak devam edeceğini duyurdu.
Açıklamada, iki sezon önce emekliye ayrıldığı futbol kariyeri boyunca birçok şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Ferdinand, "Boks, hayatımda yeni bir meydan okuma ve bu nedenle başlıyorum. Bu sporda da iddialıyım. Artık altın kemeri kazanmak için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.
Büyük Britanya Boks Federasyonundan profesyonel lisansını çıkartan Rio Ferdinand'ı, eski Dünya Boks Konseyi (WBC) şampiyonu olimpiyat madalyalı İngiliz boksör Richie Woodhall çalıştıracak.
İngiltere Milli Takımı'nda 81 maça çıkan defans oyuncusu, 12 yıl formasını giydiği Manchester United'da 6 şampiyonluk sevinci yaşarken, 1 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kaldırmıştı.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 11:54
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‘Burak attı Ersun baktı’
Toplam 3
Yorum
10_UR Kovalım değil mi, nasılsa eleştirenler futboldan çok anlıyorlar?mantığa bak
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Trabzonspor rahat nefes alamıyor
Toplam 1
Yorum
EN BÜYÜK HOCA =)) KOCAMAN GİTSİN ERSUN YANAL GELSİN =)) HÜCUMCU ERSUN YANAL =)) KOCAMANIN SİSTEMİNİN ÜZERİNE OTURUP 10 PUAN FARKLA ŞAMPİYON OLMAK KOLAY..
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Federasyondan 'yabancı kuralı' sözleri
Toplam 8
Yorum
usak64 ultraslan, carsi,gfb birlesip suanki tff baskani döneminde milli takimin durumunu aciklayan bi bildiri yayinlasin.anlayan anlar heralde
Rio Ferdinand ringe çıkıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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