 Rio Ferdinand ringe çıkıyor! – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    ringe çıkıyor!

    Rio Ferdinand ringe çıkıyor!

    Emekliye ayrılan milli İngiliz futbolcu , kariyerine boksör olarak devam edeceğini açıkladı.

    Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan 38 yaşındaki Ferdinand, antrenmanlara başladığını ve kariyerine profesyonel boksör olarak devam edeceğini duyurdu.

    Açıklamada, iki sezon önce emekliye ayrıldığı futbol kariyeri boyunca birçok şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Ferdinand, "Boks, hayatımda yeni bir meydan okuma ve bu nedenle başlıyorum. Bu sporda da iddialıyım. Artık altın kemeri kazanmak için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

    Büyük Britanya Boks Federasyonundan profesyonel lisansını çıkartan 'ı, eski Dünya Boks Konseyi (WBC) şampiyonu olimpiyat madalyalı İngiliz boksör Richie Woodhall çalıştıracak.

    İngiltere Milli Takımı'nda 81 maça çıkan defans oyuncusu, 12 yıl formasını giydiği Manchester United'da 6 şampiyonluk sevinci yaşarken, 1 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kaldırmıştı.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:54
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