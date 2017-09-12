Ringde dev sınav

Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası bugün İstanbul’da başlayacak. 31.’si yapılacak dev organizasyonda 13 ülkeden 250 sporcu ringe çıkacak

31.'si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası bugün İstanbul'da başlıyor. Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde 16 Eylül'e kadar sürecek organizasyonda 13 ülkeder 250 sporcu madalya mücadelesi verecek. Turnuvayla ilgili dün düzenlenen basın toplantıssında konuşan Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, turnuvayı çok önemsediklerini belirtip, "Ahmet Cömert, dünya boksu için çok önemli bir figür. İnsanlar öldükten sonra hatırlanmayı isterler. Bu turnuva aynı zamanda bir boks duayenini anma organizasyonudur. Cömert ailesi bu turnuva için büyük katkıda bulundu. Biz de maddi ve manevi olarak iyi bir birliktelik oluşturduk. Bu turnuvanın sonsuza kadar sürmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Toplantıda yer alan Ahmet Cömert'in oğlu Atilla Cömert ise "Ahmet Cömert isminin yaşatılmasını sağlayan Spor Bakanlığımıza, Boks Federasyonumuza ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.