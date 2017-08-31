 Boksör Doğan iddialı – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Boksör Doğan iddialı

    Boksör Doğan iddialı
    İstanbul Boks Şampiyonası Eleme maçları sonunda altın madalyanın sahibi olan boksör Hakan Doğan, FB TV'ye yaptığı açıklamada her platformda Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını dile getirdi. Doğan, "Şimdiki hedefim ise gruplarda zirvede yer alarak Fenerbahçemizi gururlandırmak" ifadesini kullandı.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:40
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