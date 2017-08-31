Boksör Doğan iddialı
İstanbul Boks Şampiyonası Eleme maçları sonunda altın madalyanın sahibi olan boksör Hakan Doğan, FB TV'ye yaptığı açıklamada her platformda Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını dile getirdi. Doğan, "Şimdiki hedefim ise gruplarda zirvede yer alarak Fenerbahçemizi gururlandırmak" ifadesini kullandı.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:40
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