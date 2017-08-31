Bayram töreni 4. gün
SARI-lacivertli kulüpte Kurban Bayramı'nın bayramlaşma töreni pazartesi günü yapılacak. Resmi siteden duyurulan bildiride "Kulübümüzün geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı'nın 4. günü olan 4 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 10.30-
13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek" denildi.
13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek" denildi.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:41
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