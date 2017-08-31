 Bayram töreni 4. gün – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Bayram töreni 4. gün

    Bayram töreni 4. gün
    SARI-lacivertli kulüpte Kurban Bayramı'nın bayramlaşma töreni pazartesi günü yapılacak. Resmi siteden duyurulan bildiride "Kulübümüzün geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı'nın 4. günü olan 4 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 10.30-
    13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek" denildi.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:41
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