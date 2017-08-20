Uluslararası Klitschko Kardeşler Turnuvası’nda Necat Ekinci ve Tuğrulhan Erdemir altın madalya kazanırken yarı finale çıkan 6 boksörümüz de bronz madalya aldı.

Ukrayna'daki Uluslararası Klitschko Kardeşler Turnuvası'nda Türkiye Genç Erkek Boks Milli Takımı, 2 altın, 6 bronz madalya kazandı. Dünya 3.sü Necat Ekinci, finalde Finli rakibini yenerek altın madalyaya uzandı. 64 kiloda dünya gençler şampiyonu Tuğrulhan Erdemir ise Ukraynalı rakibi karşısında zorlanmadı ve altın madalya kazanan bir diğer sporcumuz oldu. 49 kiloda Fırat Dayan, 52 kiloda Azad Demirhan, 56 kiloda Ahmet Çikot, 81 kiloda Ozancan Aslantaş, 91 kiloda Berat Acar ve +91 kiloda Abdullah Kuzu, rakiplerine yenilip bronzda kaldı.