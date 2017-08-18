Ukrayna'da 8 boksörümüz yarı finalde
Ukrayna’da düzenlenen Uluslararası Klitchko Kardeşler Turnuvası’nda Türkiye Genç Erkek Boks Milli Takımı 8 sporcu ile yarı finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.
Geçtiğimiz yılın Dünya Gençler Boks Şampiyonu, 64 kg'da Tuğrulhan Erdemir de Gürcü Badri Khutsishvili'yi 5-0 gibi net bir skorla yenerek adını yarı finale yazdıran bir diğer isim oldu.
+91 kg'da Abdullah Kuzu ise Ukraynalı Artem Dekaluk'u yendi ve yarı finale yükseldi. Daha önce 49 kg Fırat Dayan, 52 kg Azad Demirhan, 56 kg Ahmet Çikot, 81 kg Ozancan Aslantaş ve 91 kg'da Berat Acar yarı finale isimlerini yazdırmıştı.
Bu sonuçlarla 14 ülkeden katılım olan turnuvada Türkiye, 10 sıklette katıldığı organizasyonda 8 isimle yarı finale kaldı. Uluslararası Klitchko Kardeşler Turnuvası 20 Ağustos'ta sona erecek.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:09
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Volkan Şen Kartal yolunda
Toplam 18
Yorum
ozi şu transferleri şenola bırakmayın yönetim.şenola kalsa 50 yıl top oynayan futbolcunun hala aynı olduğunu düşünür.
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Volkan Şen Kartal yolunda
Toplam 18
Yorum
forever1903 biz gecen sene babel ve q7 ile sampiyon olduk, fener volkan ve lens ile ücüncü oldu, bi hatirlatayim dedim, ama lens cok iyi bir yedek olur
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Fener’i yeneriz
Toplam 5
Yorum
taraftar AYKUT varken yenemezen bir daha hiç yenemezsin.Tabii 50.000 seyirciyi unutma..
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