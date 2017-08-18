 Ukrayna'da 8 boksörümüz yarı finalde – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Ukrayna'da 8 boksörümüz yarı finalde

    Ukrayna'da 8 boksörümüz yarı finalde

    Ukrayna’da düzenlenen Uluslararası Klitchko Kardeşler Turnuvası’nda Türkiye Genç Erkek Boks Milli Takımı 8 sporcu ile yarı finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

    Zhytomyr'ın ev sahipliğindeki turnuvada 60 kg'da Necat Ekinci, ev sahibi ülkeden Denis Vitomsky'i baştan sona üstün götürdüğü müsabakada yenmeyi başardı ve yarı finale yükseldi.

    Geçtiğimiz yılın Dünya Gençler Boks Şampiyonu, 64 kg'da Tuğrulhan Erdemir de Gürcü Badri Khutsishvili'yi 5-0 gibi net bir skorla yenerek adını yarı finale yazdıran bir diğer isim oldu.

    +91 kg'da Abdullah Kuzu ise Ukraynalı Artem Dekaluk'u yendi ve yarı finale yükseldi. Daha önce 49 kg Fırat Dayan, 52 kg Azad Demirhan, 56 kg Ahmet Çikot, 81 kg Ozancan Aslantaş ve 91 kg'da Berat Acar yarı finale isimlerini yazdırmıştı.

    Bu sonuçlarla 14 ülkeden katılım olan turnuvada Türkiye, 10 sıklette katıldığı organizasyonda 8 isimle yarı finale kaldı. Uluslararası Klitchko Kardeşler Turnuvası 20 Ağustos'ta sona erecek.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ukrayna'da 8 boksörümüz yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.