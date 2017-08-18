Ukrayna'da 8 boksörümüz yarı finalde

Ukrayna’da düzenlenen Uluslararası Klitchko Kardeşler Turnuvası’nda Türkiye Genç Erkek Boks Milli Takımı 8 sporcu ile yarı finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Zhytomyr'ın ev sahipliğindeki turnuvada 60 kg'da Necat Ekinci, ev sahibi ülkeden Denis Vitomsky'i baştan sona üstün götürdüğü müsabakada yenmeyi başardı ve yarı finale yükseldi.



Geçtiğimiz yılın Dünya Gençler Boks Şampiyonu, 64 kg'da Tuğrulhan Erdemir de Gürcü Badri Khutsishvili'yi 5-0 gibi net bir skorla yenerek adını yarı finale yazdıran bir diğer isim oldu.



+91 kg'da Abdullah Kuzu ise Ukraynalı Artem Dekaluk'u yendi ve yarı finale yükseldi. Daha önce 49 kg Fırat Dayan, 52 kg Azad Demirhan, 56 kg Ahmet Çikot, 81 kg Ozancan Aslantaş ve 91 kg'da Berat Acar yarı finale isimlerini yazdırmıştı.



Bu sonuçlarla 14 ülkeden katılım olan turnuvada Türkiye, 10 sıklette katıldığı organizasyonda 8 isimle yarı finale kaldı. Uluslararası Klitchko Kardeşler Turnuvası 20 Ağustos'ta sona erecek.