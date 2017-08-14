 Ömer Kemal Aydın bronz madalya aldı – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ömer Kemal Aydın bronz madalya aldı

    Ömer Kemal Aydın bronz madalya aldı
    ŞİLİ'de yapılan Dünya Ümitler Judo Şampiyonası ferdi maçların son gününde Ömer Kemal Aydın, bronz madalya aldı. Şili'nin Santiago kentinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, böylece 1 altın ve 2 bronz madalya kazanmış oldu. Türkiye bu sonuçla ülke sıralamasında ise 8. olurken, ilk sırayı Japonya 3 altın, 2 gümüş, 7 bronz, ikinciliği Almanya 2 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya ile kazandı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ömer Kemal Aydın bronz madalya aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.