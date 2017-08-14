ŞİLİ'de yapılan Dünya Ümitler Judo Şampiyonası ferdi maçların son gününde Ömer Kemal Aydın, bronz madalya aldı. Şili'nin Santiago kentinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, böylece 1 altın ve 2 bronz madalya kazanmış oldu. Türkiye bu sonuçla ülke sıralamasında ise 8. olurken, ilk sırayı Japonya 3 altın, 2 gümüş, 7 bronz, ikinciliği Almanya 2 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya ile kazandı.