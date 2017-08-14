 Çifte gurur – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Çifte gurur

    Çifte gurur
    İtalya'daki Avrupa Birliği Ülkeleri Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 Kg'da F.Bahçeli milli boksör Şennur Demir altın madalya kazandı. Danimarka'da ise 470 Sınıfında Türkiye'yi temsil eden F.Bahçe Doğuş Yelken Şubesi'nden Deniz-Ateş Çınar ikilisi yarışı zirvede tamamladı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:47
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