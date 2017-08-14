 Boksta üç altın bir gümüş – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Boksta üç altın bir gümüş

    Boksta üç altın bir gümüş

    AB Ülkeleri Boks Şampiyonası’nda Busenaz Çakıroğlu, Elif Güneri ve Şennur Demir altın, Busenaz Sürmeli ise gümüş madalya aldı

    İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Birliği Ülkeleri Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı. Cascia kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 51 kiloda Busenaz Çakıroğlu, 81 kiloda Elif Güneri ve +81 kiloda Şennur Demir rakiplerini yenerek altın madalya kazanan isimler oldu. Final oynayan bir diğer Milli boksör Busenaz Sürmeneli ise 75 kiloda dünyanın 1 numarası olarak anılan Hollandalı rakibine yenilerek şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Cumhurb aşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da altın madalya kazanan milli sporcularımız Busenaz Çakıroğlu, Elif Güneri ve Şennur Demir'e tebrik telgrafı gönderdi.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:29
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