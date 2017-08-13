Milliler, İtalya'dan 3 altın, 1 gümüş ile döndü
İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Birliği Ülkeleri Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Türkiye 3 altın, 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
"2020'ye kadar tam anlamıyla hazır olacağız"
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, İtalya'daki şampiyonaya Avrupa'nın en önemli ülkelerinden marka sporcuların katıldığına dikkati çekerek, "Böylesine zorlu bir atmosferde 4 isimle finalde temsil edilmek kolay değil. Finale 4 sporcu çıkarma başarısını gösteren tek takımız. Kızlarımızın hepsi gayet güzel mücadele etti. Gönül hepsinin altın olmasını isterdi ancak bu işler hemen olmuyor. 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'ye kadınlarda tarihinde ilk madalyasını kazandırma hedefimiz var. Biz bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Kızlarımızla bu tür elit şampiyonalarda kazandığımız başarılar yol haritamızın doğruluğunu gösteriyor. İnşallah 2020'ye kadar tam anlamıyla hazır olacağız ve Tokyo'da İstiklal Marşı'mızı dinleteceğiz" ifadesini kullandı.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:24
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
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Yorum
serdar Valla hakan calhanogluda hava alirlar bayi alirlar dedide kimin neyi aldigini gorduk
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Yılın transferi
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Yorum
aslan Bu çocuğa 10 milyon £ veren başkanın aklından şüpe ederim Bakırköye bigörünsün............
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Yılın transferi
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Yorum
serdar akay_ son yıllarda gsnin yapacağı en iyi tr gs arda v solbek alsın YEMİN EDERİM yine ilk 3 e giremeyecek.emre mor gelirse gs ligi en kötü 2 bitirir gs mutlaka emreyi almalı.
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