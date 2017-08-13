Milliler, İtalya'dan 3 altın, 1 gümüş ile döndü

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Birliği Ülkeleri Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Türkiye 3 altın, 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Cascia kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 51 kg milli boksör Busenaz Çakıroğlu, 81 kg'de Elif Güneri ve +81 kg sporcusu Şennur Demir rakiplerini yenerek altın madalya kazanan isimler oldu. Final oynayan bir diğer Milli boksör Busenaz Sürmeneli ise 75 kg'de dünyanın 1 numarası olarak anılan Hollandalı rakibine yenilerek şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.



"2020'ye kadar tam anlamıyla hazır olacağız"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, İtalya'daki şampiyonaya Avrupa'nın en önemli ülkelerinden marka sporcuların katıldığına dikkati çekerek, "Böylesine zorlu bir atmosferde 4 isimle finalde temsil edilmek kolay değil. Finale 4 sporcu çıkarma başarısını gösteren tek takımız. Kızlarımızın hepsi gayet güzel mücadele etti. Gönül hepsinin altın olmasını isterdi ancak bu işler hemen olmuyor. 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'ye kadınlarda tarihinde ilk madalyasını kazandırma hedefimiz var. Biz bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Kızlarımızla bu tür elit şampiyonalarda kazandığımız başarılar yol haritamızın doğruluğunu gösteriyor. İnşallah 2020'ye kadar tam anlamıyla hazır olacağız ve Tokyo'da İstiklal Marşı'mızı dinleteceğiz" ifadesini kullandı.