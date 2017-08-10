Elif finale, Busenaz yarı finale çıktı
İtalya'daki şampiyonada 81 kiloda Elif Güneri finale, 51 kiloda Busenaz Çakıroğlu yarı finale yükseldi
Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporculardan Elif Güneri finale, Busenaz Çakıroğlu ise yarı finale çıktı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Cascia kentinde devam eden şampiyonada 81 kiloda ringe çıkan Elif Güneri, İtalyan Martina Labarbera'yı yenerek finale yükseldi. Elif, finalde Yunan Eleni Anna Michelekaki ile karşı karşıya gelecek.
51 kiloda mücadele eden Busenaz Çakıroğlu ise çeyrek finalde Fransız Wassila Lkhadiri'yi yenerek yarı finale yükseldi. Busenaz, yarı finalde Bulgar Gabriela Rostisova Dimitrova ile karşılaşacak.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:05
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Tudor'un yanına Kenan Koçak
Toplam 2
Yorum
MEHMET UŞAK FUTBOLCU MÜCADELE ETMEZSE KİM GELİRSE GELSİN BAŞARI ASLA OLMAZ.
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Başkan, Arda için menajeriyle görüşüyor
Toplam 27
Yorum
senden bir cacık olmadı gelme senın gibi ortalıgı saman altından karıştıran geri pas selcuk var senin futbolun yavaş futbol ha sen ha selcuk barcada oynadıgını sanm
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Sürpriz stoper Carlos
Toplam 2
Yorum
Kemal Beşiktaş aradığı stoperi buldu... bu kaçıncısıdır bilmiyorum.. Beşiktaş bulduğu bu stoperlerin hepsini transfer etseydi...
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