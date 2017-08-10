 Elif finale, Busenaz yarı finale çıktı – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Elif finale, Busenaz yarı finale çıktı

    Elif finale, Busenaz yarı finale çıktı

    İtalya'daki şampiyonada 81 kiloda Elif Güneri finale, 51 kiloda Busenaz Çakıroğlu yarı finale yükseldi

    Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporculardan Elif Güneri finale, Busenaz Çakıroğlu ise yarı finale çıktı.

    Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Cascia kentinde devam eden şampiyonada 81 kiloda ringe çıkan Elif Güneri, İtalyan Martina Labarbera'yı yenerek finale yükseldi. Elif, finalde Yunan Eleni Anna Michelekaki ile karşı karşıya gelecek.

    51 kiloda mücadele eden Busenaz Çakıroğlu ise çeyrek finalde Fransız Wassila Lkhadiri'yi yenerek yarı finale yükseldi. Busenaz, yarı finalde Bulgar Gabriela Rostisova Dimitrova ile karşılaşacak.

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:05
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