Busenaz Sürmeneli yarı finalde

İtalya’nın ev sahipliğinde devam eden Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Finlandiyalı rakibini yenerek 75 kg'da adını yarı finale yazdırdı.

Cascia kentindeki organizasyonda ringe çıkan milli boksör Sürmeneli, Finli rakibi Gustafssone Elina'yı baştan sona önde götürdüğü müsabakada yenmeyi başardı ve bir üst tura yükseldi. Milli sporcu 11 Ağutos'ta ev sahibi İtalya'dan Canfora Assunta ile finale çıkabilmek için mücadele edecek.

Organizasyonda ayrıca milli sporculardan Busenaz Çakıroğlu, 51 kg'da Fransız rakibi Lkhadiri Wassilia ile yarı finale çıkmak için karşılaşacak. 81 kg'da Elif Güneri ise İtalyan boksör Labbara Martina ile finale çıkmak için önümüzdeki günlerde karşı karşıya gelecek.