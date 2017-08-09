Busenaz Sürmeneli yarı finalde
İtalya’nın ev sahipliğinde devam eden Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Finlandiyalı rakibini yenerek 75 kg'da adını yarı finale yazdırdı.
Organizasyonda ayrıca milli sporculardan Busenaz Çakıroğlu, 51 kg'da Fransız rakibi Lkhadiri Wassilia ile yarı finale çıkmak için karşılaşacak. 81 kg'da Elif Güneri ise İtalyan boksör Labbara Martina ile finale çıkmak için önümüzdeki günlerde karşı karşıya gelecek.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:16
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 25
Yorum
zafer aziz baba persie ile vieli takas verip feyenordun 10 numarasını yada santraforunu alabilirsin.hem ikisinin yıllık ücretinden kurtulursun
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Pepe’ye tekme!
Toplam 26
Yorum
BJKLİİİ Bir beşiktaşlı olarak utandım. Bakalım Federasyon ne diyecek çok merak ediyorum. En az 5 maç seyircisiz oynama cezası verilmeli!!!
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Pepe’ye tekme!
Toplam 26
Yorum
Sorumla Konyaspor Taraftarı Bütün sorumlu Konyaspor taraftarı. Bugüne kadar sahaya inen seyirci ilk kez Konyasporluları gördük. Allah korudu büyük bir facia atlatıldı.
Busenaz Sürmeneli yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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