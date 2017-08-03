Klitschko'dan emeklilik kararı
Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko, aktif spor kariyerini noktaladığını açıkladı.
Eski ağır sıklet boks şampiyonu 41 yaşındaki Klitschko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, amatör ve profesyonel kariyerinde hayalini kurduğu her şeye ulaştığını belirterek, "Şimdi spordan sonraki ikinci kariyerime başlamak istiyorum. Böylesine uzun ve inanılmaz bir başarılı kariyere sahip olacağımı düşünemezdim. Bunun için minnettarım." ifadelerini kullandı.
Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) şampiyonluk kemerlerine sahip Ukraynalı sporcu, iki yıl önce İngiliz Tyson Fury'e karşı 28. unvan maçına çıkmış ve ringden unvanını kaybederek ayrılmıştı.
Klitschko, bu yıl da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yaklaşık 90 bin kişinin izlediği ağır sıklet unvan maçında İngiliz Anthony Joshua ile karşılaşmıştı. Ukraynalı boksör, kariyerindeki tüm maçlarını nakavtla kazanan 27 yaşındaki Joshua'ya da 11. rauntta nakavtla yenilmişti.
Atlanta Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı altın madalyanın ardından 1996 yılında profesyonel olan Klitschko, 21 yıllık kariyerinde 69 maçta 5 mağlubiyet aldı.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:11
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"Jeremain Lens imzaya gidiyor"
Toplam 16
Yorum
fb bence en mantıklı sağlam adımlar ile giden bir yönetimi var beşiktaş'ın bizimkiler daha forveti almak için tur atlamayı bekliyor .
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Tarih yazan adam Lucescu
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Sonunda işe yarar bişey yapıldı.
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Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri
Toplam 16
Yorum
diyarbakır1903 CSKA çıkar ve Allah'ın izniyle Başakşehir eler onları..
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