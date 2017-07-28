 Türkiye’ye bir büyük organizasyon daha – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Türkiye’ye bir büyük organizasyon daha

    Türkiye’ye bir büyük organizasyon daha

    Son dönemde uluslararası birçok önemli turnuvaya ev sahipliği yapan Türkiye, bunlara bir yenisini daha ekleyecek.

    2019 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın ev sahipliğini Türkiye yapacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "15 yıl aradan sonra ilk defa Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Şampiyona Ankara'da ya da Trabzon'da yapılacak" şeklinde konuştu.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye’ye bir büyük organizasyon daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.