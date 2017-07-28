Türkiye’ye bir büyük organizasyon daha
Son dönemde uluslararası birçok önemli turnuvaya ev sahipliği yapan Türkiye, bunlara bir yenisini daha ekleyecek.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:21
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
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