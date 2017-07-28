Türkiye’ye bir büyük organizasyon daha

Son dönemde uluslararası birçok önemli turnuvaya ev sahipliği yapan Türkiye, bunlara bir yenisini daha ekleyecek.

2019 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın ev sahipliğini Türkiye yapacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "15 yıl aradan sonra ilk defa Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Şampiyona Ankara'da ya da Trabzon'da yapılacak" şeklinde konuştu.