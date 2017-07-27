Boksta dev organizasyon Türkiye'de

Gözgeç, federasyon binasında düzenlendiği basın toplantısında, Rusya'nın başkenti Moskova'da dün Dünya Boks Birliği (AIBA) toplantısının yapıldığını söyledi.

Toplantıda önemli kararlar alındığını vurgulayan Gözgeç, "2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nı Türkiye'ye almış bulunmaktayız." dedi.

Gözgeç, 2019'da gerçekleştirilecek şampiyonanın olimpiyat elemeleri niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, "Henüz şehir kesinleşmedi. Düşündüğümüz iller Trabzon ve Ankara. Boksun sevildiği, seyircisinin fazla olduğu kentleri düşünüyoruz. Seyirci avantajımızı iyi kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Olimpik sıkletlerde değişiklik

Eyüp Gözgeç, boksta olimpik sıkletlerde de değişiklik yapıldığını bildirdi.

Olimpik sıklet sayısının erkeklerde 10'dan 8'e düşürüldüğünü, kadınlarda ise 3'ten 5'e çıkarıldığını belirten Gözgeç, şöyle devam etti:

"Kadınlara eklenen iki sıklet, 57 ve 64 kilo. Erkeklerde de 49 ve 52 kilo olimpiyatların dışında kaldı. Bu iki sıkletin olimpiyatlardan çıkarılması hoşuma gitti. Türkiye'de bulamadığımız, başarılı olamadığımız kilolar. Bu değişiklik bizim için iyi oldu. İyi bir altyapımız var. Bir kızımız (Busenaz Sürmeneli), yıldızlar ve gençler olmak üzere 4 kez dünya şampiyonu oldu. Bu kızımız şimdi büyüklere geçti. 2020 Tokyo'da bir aksilik olmazsa yüzde 100 madalya alacak sporcularımız var."

Gözgeç, yasaklı madde kullandığı tespit edilen milli boksör İbrahim Demirezen ve profesyonel boks yapma kararı aldığı gerekçesiyle Türkiye'den ayrılan Batuhan Gözgeç'le ilgili soruları da yanıtladı.

Milli boksör İbrahim'in şu an federasyonda çalıştığını söyleyen Gözgeç, "Yasaklı madde kullandığı tespit edilmiş. Bize yazı geldi. Burada çalışan arkadaşın ihmalinden bir hafta sonra sporcuya tebliğ edilmiş. Biz bunu kabul ediyoruz. Personelimizin işine son verdik." diye konuştu.

Konuyu öğrendikten sonra devreye girdiklerini anlatan Eyüp Gözgeç, şunları kaydetti:

"AIBA'ya konuyu ilettik. AIBA da süreci evrak gelmemiş gibi yeniden başlattı. Çocuğu çağırdılar. Sporcu, antrenör ve bizim buradan Rüştü (Güner) hocanın başkanlığında WADA'nın olduğu yere gitti. Sporcuya itirafta bulunması halinde cezada indirime gidileceğini söylemişler. 'B numunesi istiyor musunuz?' diye sormuşlar. B numunesini açtırmamış. 'Bunu kabul ediyorum' demektir. Hastalıktan dolayı kullandığını söylüyor. Çocuğu sokağa terk edemezdik. 'Çocuğu susturmak için buraya aldınız' diyorlar. Böyle bir şey olamaz."

Bir diğer milli boksör Batuhan'ın durumuna da açıklık getiren Gözgeç, "Batuhan, Kırımlı, Müslüman bir Türk çocuğuydu. Biz onu getirdik ve Türk vatandaşı yaptık. Ben de soyadımı verdim. Bizi olimpiyatlarda temsil etti. Bir gün kamptan telefon açtı. 'Başkanım, ailevi problemlerim var. Fenerbahçe'den izin aldım' dedi ve gitti. 15-20 gün sonra kampa gelmedi. Kendisine telefondan ulaştım. 'Rus bir menajer var, onunla konuştum. Artık ABD'ye gidip profesyonel boks yapacağım. Amatör boksu bıraktım' şeklinde geri dönüş yaptı. Olayın hepsi bu." ifadelerini kullandı.