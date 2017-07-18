Milli boksöre özel davet

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yaptığı açıklamada, 25 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde Hamburg'da gerçekleştirilecek organizasyonda, 2 milli sporcunun ringe çıkacağını belirtti.

Milli boksör Muhammet Ünlü'nün, Avrupa Şampiyonası'ndaki derecesiyle 49 kiloda Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde ettiğini hatırlatan Gözgeç, "Dünya Boks Birliği yönetimiyle temaslarımız sonucu 75 kiloda sporcumuz Birol Aygün'ün de 'wild card' ile şampiyonada ringe çıkmasını sağladık. İnşallah, 2 sporcumuz da bu dev şampiyonada terinin son damlasına kadar mücadele eder ve güzel sonuçlarla bizleri sevindirir." ifadelerini kullandı.

Gözgeç, Dünya Boks Şampiyonası'nda 80 ülkeden 260 sporcunun madalya mücadelesi vereceğini kaydetti.