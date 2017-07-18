Milli boksöre özel davet
Milli boksör Birol Aygün, Almanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na "wild card" ile katılacak.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yaptığı açıklamada, 25 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde Hamburg'da gerçekleştirilecek organizasyonda, 2 milli sporcunun ringe çıkacağını belirtti.
Milli boksör Muhammet Ünlü'nün, Avrupa Şampiyonası'ndaki derecesiyle 49 kiloda Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde ettiğini hatırlatan Gözgeç, "Dünya Boks Birliği yönetimiyle temaslarımız sonucu 75 kiloda sporcumuz Birol Aygün'ün de 'wild card' ile şampiyonada ringe çıkmasını sağladık. İnşallah, 2 sporcumuz da bu dev şampiyonada terinin son damlasına kadar mücadele eder ve güzel sonuçlarla bizleri sevindirir." ifadelerini kullandı.
Gözgeç, Dünya Boks Şampiyonası'nda 80 ülkeden 260 sporcunun madalya mücadelesi vereceğini kaydetti.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:23
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Yabancı hakem mi yerli hakem mi?
Toplam 33
Yorum
halil karakoç oğlu selam bence 4 5 tane yerli hakem
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Isla Fenerbahçe'de
Toplam 23
Yorum
winchester Kardeş adam takımından bonservisine alıp geliyor. Fener sadece bonservis bedeli ödeyemiyor. Kiralayabiliyor ve bonservissiz adam alabiliyor.
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Belhanda söz mü aldı?
Toplam 1
Yorum
Mehmet Eğer ki Türk futbolu bu haldeyse ilk sebebi bu kendini bilmez para hastası Yorumculardır.. Böylesi dedikoduyu hiçbir yerde bulamazsınız..
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