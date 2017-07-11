Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Yıldız ve Genç Kızlar Boks Şampiyonası'nda elde ettikleri dereceleri AA muhabirine değerlendiren Ahmet Çınar, çok verimli bir organizasyonu geride bıraktıklarını dile getirdi.

Şampiyonaya yıldızlar kategorisinde katılan 13 sporcudan 6'sının madalya alarak kendilerini gururlandırdığını anlatan Çınar, "Sporcularımızdan 46 kiloda Melike Güneş, 50 kiloda Kardelen Çinkaya, 63 kiloda Gülcan Argan ve 70 kiloda Ece Manavoğlu bronz madalya aldı. 80 kiloda Sena Erdoğan ve +80 kiloda Büşra Işıldar altın madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı. Elde edilen sonuçlar bizler için gurur verici. Yıldız kızlarımız Avrupa'yı salladı." diye konuştu.

"Elde ettiğimiz başarıları şehitlerimize armağan ediyoruz"

Şampiyonaya giderken hem teknik kadronun hem de sporcuların 15 Temmuz şehitlerini akıllarından çıkarmadığını ifade eden Çınar, "Birkaç gün sonra hain darbe girişimi 15 Temmuz'un yıl dönümü olacak. Sporcularımız Avrupa'da ringe çıkarken tüm şehitlerimizi aklından çıkarmıyor. Yumruğunu 15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz için sallıyor. Elde ettiğimiz başarıları şehitlerimize armağan ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çınar, başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Federasyon Başkanımız Eyüp Gözgeç, göreve geldiği ilk günden itibaren, 'Türk boksunu daha yukarıya nasıl çıkartırım?' diye kafa yormaya başladı. Boksta dünyada söz sahibi olmamız için altyapıya önemli yatırımlar yaptı. Bugün elde ettiğimiz başarılarda bu emeği görüyoruz. Sporcular, önümüzdeki yıllarda olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, atılan adımların ne kadar doğru olduğunu bizlere gösterecek."