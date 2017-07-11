"Yıldız kızlarımız Avrupa'yı salladı"
Yıldız Kızlar Boks Milli Takımı Antrenörü Ahmet Çınar, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri 2 altın ve 4 bronz madalyanın mutluluğunu yaşadıklarını ve başarılarını 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiklerini söyledi.
Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Yıldız ve Genç Kızlar Boks Şampiyonası'nda elde ettikleri dereceleri AA muhabirine değerlendiren Ahmet Çınar, çok verimli bir organizasyonu geride bıraktıklarını dile getirdi.
Şampiyonaya yıldızlar kategorisinde katılan 13 sporcudan 6'sının madalya alarak kendilerini gururlandırdığını anlatan Çınar, "Sporcularımızdan 46 kiloda Melike Güneş, 50 kiloda Kardelen Çinkaya, 63 kiloda Gülcan Argan ve 70 kiloda Ece Manavoğlu bronz madalya aldı. 80 kiloda Sena Erdoğan ve +80 kiloda Büşra Işıldar altın madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı. Elde edilen sonuçlar bizler için gurur verici. Yıldız kızlarımız Avrupa'yı salladı." diye konuştu.
"Elde ettiğimiz başarıları şehitlerimize armağan ediyoruz"
Şampiyonaya giderken hem teknik kadronun hem de sporcuların 15 Temmuz şehitlerini akıllarından çıkarmadığını ifade eden Çınar, "Birkaç gün sonra hain darbe girişimi 15 Temmuz'un yıl dönümü olacak. Sporcularımız Avrupa'da ringe çıkarken tüm şehitlerimizi aklından çıkarmıyor. Yumruğunu 15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz için sallıyor. Elde ettiğimiz başarıları şehitlerimize armağan ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Çınar, başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Federasyon Başkanımız Eyüp Gözgeç, göreve geldiği ilk günden itibaren, 'Türk boksunu daha yukarıya nasıl çıkartırım?' diye kafa yormaya başladı. Boksta dünyada söz sahibi olmamız için altyapıya önemli yatırımlar yaptı. Bugün elde ettiğimiz başarılarda bu emeği görüyoruz. Sporcular, önümüzdeki yıllarda olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, atılan adımların ne kadar doğru olduğunu bizlere gösterecek."
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:25
-
Çizme’den İnler iddiası
Toplam 2
Yorum
Inler Adamin 8 milyon TL parasini vermediniz, adam alacaklarina karsilik bonservisini aldi. Parasini odeseydiniz bonservisle satsaydiniz
-
G.Saray’ı unutamam
Toplam 1
Yorum
CEM VAY BE.TELLES DE TAKTİĞİ BULMUŞ.ÖĞRENMİŞ TABİ 32 YAŞINDAN SONRA BOL PARA DAĞITAN GS Yİ.GENÇKEN AVRUPADA OYNYACAK.POSASI ÇIKINCA GELCEK GS YE
-
''Tekrar sahada olmak çok güzel''
Toplam 14
Yorum
görengören BAŞKAN YÖNETİCİLER AÇIKLIYACAK BİRŞEY YOKMU YAŞIYONUZMU ...
"Yıldız kızlarımız Avrupa'yı salladı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.