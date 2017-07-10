Melikenur Avrupa 3'üncüsü
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Boks takımının milli boksörü Melikenur Güneş, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Dünya Boks Birliği(AIBA) tarafından düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonasında eleme turlarını başarı ile geçerek çeyrek finalde İtalyan rakibi Erika Prisciandaro'yu 5-0 yenerek yarı finale yükselen Melikenur Güneş, yarı finalde karşılaştığı Rus rakibi Elana Levina ile 20-20 berabere kaldı. Avrupa Şampiyonasında Melikenur Güneş, hakem kararı ile sahadan yenik ayrılmasına karşın, 46 kilogram Yıldızlar kategorisinde Avrupa 3'üncülüğünü kazandı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:10
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'İki golcü şart!'
Toplam 23
Yorum
Realist Ya arkadaş biz mi bilmiyoruz bu işi yönetim mi?Halısahada oynayan bağkur meklisi kılıklı Aatif in ne işi var bu takımda? !!!!!!!!!
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Tudor’dan Sinan kararı
Toplam 18
Yorum
Yasama Sinan bu yeteneklerle yedek kalırım düşüncesindeyse çalışmaya niyeti yok demektir. O zaman satın gitsin.
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Ben Arfa rafa kalktı
Toplam 6
Yorum
Aslan SNEIJDER VARKEN GEREKSIZ BU YIL ICINDE YURT ICI VEYA YURT DISINDAN GENC VE UCUZ KALITELI GENCLERI TAKIBE ALIN GENC SNEIJDERLER BULUN
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