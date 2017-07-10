Melikenur Avrupa 3'üncüsü

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Dünya Boks Birliği(AIBA) tarafından düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonasında eleme turlarını başarı ile geçerek çeyrek finalde İtalyan rakibi Erika Prisciandaro'yu 5-0 yenerek yarı finale yükselen Melikenur Güneş, yarı finalde karşılaştığı Rus rakibi Elana Levina ile 20-20 berabere kaldı. Avrupa Şampiyonasında Melikenur Güneş, hakem kararı ile sahadan yenik ayrılmasına karşın, 46 kilogram Yıldızlar kategorisinde Avrupa 3'üncülüğünü kazandı.