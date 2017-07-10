 Melikenur Avrupa 3'üncüsü – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Melikenur Avrupa 3'üncüsü

    Melikenur Avrupa 3'üncüsü

    Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Boks takımının milli boksörü Melikenur Güneş, 'nda Avrupa 3'üncüsü olmanın mutluluğunu yaşıyor.

    Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Dünya Boks Birliği(AIBA) tarafından düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonasında eleme turlarını başarı ile geçerek çeyrek finalde İtalyan rakibi Erika Prisciandaro'yu 5-0 yenerek yarı finale yükselen Melikenur Güneş, yarı finalde karşılaştığı Rus rakibi Elana Levina ile 20-20 berabere kaldı. Avrupa Şampiyonasında Melikenur Güneş, hakem kararı ile sahadan yenik ayrılmasına karşın, 46 kilogram Yıldızlar kategorisinde Avrupa 3'üncülüğünü kazandı.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:10
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