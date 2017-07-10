 Çağla Aluç, Avrupa ikincisi oldu – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Çağla Aluç, Avrupa ikincisi oldu

    Çağla Aluç, Avrupa ikincisi oldu

    Karabüklü Milli boksör Çağla Aluç, Kadınlar ’nda finalde Fransız rakibine mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

    Bulgaristan'ın Sofya kentinde gerçekleşen Yıldız ve Genç Bayanlar Kadınlar 'na 29 ülkeden 237 sporcu katılırken, Türkiye'yi temsilen yıldızlarda 13, gençlerde 10 olmak toplam 23 sporcu ter döktü. Turnuvada genç bayanlar kategorisinde 60 kiloda ringe çıkan Karabüklü Milli boksör Çağla Aluç, Macar rakibi Kamilla Finesz'i 5-0 yenerek finalde Fransız Fatia Benmessahel'ın rakibi oldu.

    Baykan Arslan antrenörlüğünde turnuvaya katılan genç boksör, finalde Fransız rakibine mağlup olup Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:21
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