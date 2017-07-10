Çağla Aluç, Avrupa ikincisi oldu
Karabüklü Milli boksör Çağla Aluç, Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda finalde Fransız rakibine mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.
Baykan Arslan antrenörlüğünde turnuvaya katılan genç boksör, finalde Fransız rakibine mağlup olup Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:21
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''Junuzovic’ten vazgeçmedik''
Toplam 8
Yorum
VİSCA YI ALAMASSAN.. BU TAKIMIN SEVİYESİ YUKARI ÇIKMAZ O KADAR..KUCKA TEK BAŞINA NE YAPSIN,VISCAYI ALIN YANINADA JUNUZOVIC YADA O TARZ BI OYUNCU ALIN RAHATLYLIM
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Costa çılgınlığı: 3 milyon aşıldı
Toplam 12
Yorum
CC geleceksen gel artık be
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Antalyaspor'un kutlamaları faciaya dönüştü
Toplam 1
Yorum
menez en büyük antalya yaşasın akrepler bu sene şampiyonuz........
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