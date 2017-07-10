 Boksta 11 madalya kazandık – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Boksta 11 madalya kazandık

    Boksta 11 madalya kazandık

    Yıldız ve Genç Bayanlar Kadınlar Milli Takımımız, Bulgaristan’da ev sahipliğinde düzenlenen Yıldız ve Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda iki altın, bir gümüş, sekiz bronz madalya olmak üzere toplam 11 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

    Başkent Sofya'da oynanan final müsabakalarının ardından gençlerde 1 gümüş, 4 bronz kazanan milli takımımız, yıldızlarda ise şampiyonayı 2 altın, 4 bronz ile tamamladı.
    Türkiye Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, kazanılan madalyaların kadın boksunda Türkiye'yi bekleyen parlak geleceğin habercisi olduğunu belirterek, bu başarıları 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda alınacak madalyalarla taçlandırma hedefiyle yollarına devam edeceklerini kaydetti.

    Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularımız şöyle:

    Gençler
    60 kg Çağla Aluç - Gümüş
    57 kg Havanur En - Bronz
    64 kg Cansel Otlu - Bronz
    69 kg Ayşegül Sağır - Bronz
    81 kg Makbule Uysal - Bronz

    Yıldızlar
    80+ Büşra Işıldar - Altın
    80 kg Sena Erdoğan - Altın
    46 kg Melike Güneş - Bronz
    50 kg Kardelen Çinkaya - Bronz
    63 kg Gülcan Argan - Bronz
    70 kg Ece Manavoğlu - Bronz
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:56
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