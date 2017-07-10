Boksta 11 madalya kazandık
Yıldız ve Genç Bayanlar Kadınlar Boks Milli Takımımız, Bulgaristan’da ev sahipliğinde düzenlenen Yıldız ve Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda iki altın, bir gümüş, sekiz bronz madalya olmak üzere toplam 11 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, kazanılan madalyaların kadın boksunda Türkiye'yi bekleyen parlak geleceğin habercisi olduğunu belirterek, bu başarıları 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda alınacak madalyalarla taçlandırma hedefiyle yollarına devam edeceklerini kaydetti.
Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularımız şöyle:
Gençler
60 kg Çağla Aluç - Gümüş
57 kg Havanur En - Bronz
64 kg Cansel Otlu - Bronz
69 kg Ayşegül Sağır - Bronz
81 kg Makbule Uysal - Bronz
Yıldızlar
80+ Büşra Işıldar - Altın
80 kg Sena Erdoğan - Altın
46 kg Melike Güneş - Bronz
50 kg Kardelen Çinkaya - Bronz
63 kg Gülcan Argan - Bronz
70 kg Ece Manavoğlu - Bronz
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:56
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Tudor’dan Sinan kararı
Toplam 15
Yorum
MERT Tineri fazla kaçırmışsın sen bence. Hoca futbolcunun boğazına sarılabilirmi hiç? Anlık bir görüntü. Kargaların sayfasına uç sen hemen.
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Ben Arfa rafa kalktı
Toplam 5
Yorum
TCelcius YAvrum zaten olmayacak işti maaş falan değil adam şöyle bi tipinize baktı REDDETTİ türkiyede oynayacağı tek takım var oda BEŞİKTAŞTIR.Biline
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Tudor’dan Sinan kararı
Toplam 15
Yorum
Aslan SINAN GALATASARAYI KAASINDA BITIRMIS MAC VARMIYDI YOKMUYDU BELLI DEGIL SATIN GITSIN BU MORALLE YARIN SAKATLANIRDA
Boksta 11 madalya kazandık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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