Melike Avrupa'da final şansı arıyor

Milli takım antrenörü Mehmet Dalbudak nezaretinde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Boks takımında çalışmalarını sürdüren Melike Nur Güneş, elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerinde toplamış ve Haziran ayındaki Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki kampına katılma hakkını kazanmıştı.



Kamp döneninde de üstün bir performans sergileyen Melike nur Güneş, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Dünya Boks Birliği (AIBA) tarafından düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda eleme turlarında da rakiplerini yenerek çeyrek finale kadar çıkmayı başardı.

Çeyrek finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Erika Prisciandaro'yu 5-0 yenen Güneş, yarı finale çıktı. Güneş, yarıfinalde Rus rakibi Elana Levina ile finale kalabilmek için mücadele verecek.