Melike Avrupa'da final şansı arıyor
Bulgaristan’da devam eden Avrupa Büyük Bayanlar Boks Şampiyonası’nda 46 kilogramda Türkiye’yi temsil eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Boks takımından Melike Nur Güneş, çeyrek finalde İtalyan rakibi Erika Prisciandaro’yu 5-0 yenerek yarı finale adını yazdırmayı başardı.
Milli takım antrenörü Mehmet Dalbudak nezaretinde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Boks takımında çalışmalarını sürdüren Melike Nur Güneş, elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerinde toplamış ve Haziran ayındaki Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki kampına katılma hakkını kazanmıştı.
Kamp döneninde de üstün bir performans sergileyen Melike nur Güneş, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Dünya Boks Birliği (AIBA) tarafından düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda eleme turlarında da rakiplerini yenerek çeyrek finale kadar çıkmayı başardı.
Çeyrek finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Erika Prisciandaro'yu 5-0 yenen Güneş, yarı finale çıktı. Güneş, yarıfinalde Rus rakibi Elana Levina ile finale kalabilmek için mücadele verecek.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:59
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Semih Kaya Sparta Prag’a
Toplam 13
Yorum
Fatih Bir yıllık kiralanması Semih' e olumlu yönde katkı yapacaktır. Çek futbol disiplini Semih için biçilmiş kaftandır. Ujfalusi gibi dönebilir..
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 7
Yorum
seyirci Bir dönem peşinden sürekli koşulan muhammet demir vardı.alındı,sonra gönderilecek yer arandı.Serdar taşçı da aynı duruma düşer.
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Futbolun Obra'sı
Toplam 36
Yorum
Miyane Ben de Aykutçuyum da Obra'nın futbolda muadili, Aykut'u geçiniz zaten kimse olamaz, her gittiği yerde aynı başarıyı yakalayan hoca...
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