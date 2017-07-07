 Çağla Aluç, Şampiyonluk için ringe çıkacak – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Çağla Aluç, Şampiyonluk için ringe çıkacak

    Çağla Aluç, Şampiyonluk için ringe çıkacak

    Yıldız ve Genç Bayanlar Kadınlar Milli Takımı, Bulgaristan’da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atarken, gençlerde 60 kiloda Çağla Aluç finale çıkmayı başardı.

    Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da devam eden organizasyonda dün oynanan maçların ardından genç millilerde 57 kg Havvanur En, 64 kg Canser Oltu, 69 kg Ayşegül Sağır, 81 kg Makbule Uysal rakiplerine kaybederek final şansını kaçırdı. Gençlerde bu 4 sporcu bronz madalya kazanırken, 60 kg'da Çağla Aluç ise Macar Kamilla Finesz'i 5-0 yenerek finalde Fransız Fatia Benmessahel'ın rakibi oldu. Milli boksör önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonluğu için ringe çıkacak.

    Yıldızlar doludizgin devam ediyor
    Şampiyonanın yıldızlar kategorisinde ise dün oynanan maçların ardından 46 kg'da Melike Nur Güneş, 50 kg'da Kardalen Çinkaya, 63 kg'da Gülcan Arga, 70 kg'da Ece Manavoğlu, 80 kg'da Sena Erdoğan ve +80 kg'da Büşra Işıldar rakiplerini yenerek madalyayı garantileyen isimler oldu. 48 kg'da Hatice Akbaş, 54 kg'da Arife Yıldızaltın, 57 kg'da Rumeysa Ataş rakiplerine yenilerek şampiyonaya veda etti.
    Şampiyona 10 Temmuz'da oynanacak final müsabakalarının ardından sona erecek.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:15
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