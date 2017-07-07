Çağla Aluç, Şampiyonluk için ringe çıkacak
Yıldız ve Genç Bayanlar Kadınlar Boks Milli Takımı, Bulgaristan’da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atarken, gençlerde 60 kiloda Çağla Aluç finale çıkmayı başardı.
Yıldızlar doludizgin devam ediyor
Şampiyonanın yıldızlar kategorisinde ise dün oynanan maçların ardından 46 kg'da Melike Nur Güneş, 50 kg'da Kardalen Çinkaya, 63 kg'da Gülcan Arga, 70 kg'da Ece Manavoğlu, 80 kg'da Sena Erdoğan ve +80 kg'da Büşra Işıldar rakiplerini yenerek madalyayı garantileyen isimler oldu. 48 kg'da Hatice Akbaş, 54 kg'da Arife Yıldızaltın, 57 kg'da Rumeysa Ataş rakiplerine yenilerek şampiyonaya veda etti.
Şampiyona 10 Temmuz'da oynanacak final müsabakalarının ardından sona erecek.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:15
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‘Ayrılırsa talip oluruz’
Toplam 18
Yorum
Kadıköy Şampiyonu işte o seni aşar başakcım
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Talisca’dan müjde
Toplam 11
Yorum
şu anda Türkiye de üç büyük yok tek büyük BEŞİKTAŞ dır.bizi izlemeye devam ediniz.
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Fener'e golcünün Kralı
Toplam 26
Yorum
scout fenerde futbolcu izleme komitesi yerine Beşiktaşı izleme komitesi kurulmuş. Beşiktaş kimi düşünse fener ona yöneliyor :)
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