Milliler madalyayı garantiledi
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden Yıldız ve Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda milliler madalyayı garantiledi.
Başkent Sofya'da devam eden organizasyonda dün oynanan maçların ardından genç milliler, 57 kg'da Havvanur En, 60 kg'da Çağla Aluç, 64 kg'da Canser Oltu, 69 kg'da Ayşegül Sağır, 81 kg'da Makbule Uysal rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
Yıldız takımda ise 9 boksörün önümüzdeki günlerde madalya için ringe çıkacağı organizasyon 10 Temmuz'daki final müsabakalarının ardından sona erecek.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:35
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Yorgunum demek ki iyi çalışıyoruz
Toplam 2
Yorum
oktay ŞU CÜMLE ÇOK DOĞRU "BENİ EN ÇOK ARKADAŞLARIMIN KOŞMADIĞINI ÇABALAMADIĞINI GÖRMEK SİNİRLENDİRİR.." TAKIM OYUNUN ASIL KÖKÜ BUDUR..HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMEK..EĞER O YOKSA TAKIM OLAMAZSIN..
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Remy harekatı
Toplam 2
Yorum
umut gs, bjk gaza bastı, bizimkiler hala 10 numara ve forvet alamadılar. beklerimiz sorunlu... işimiz zor
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Emenike resmen Komşu’da
Toplam 4
Yorum
zelzo keşke daha uzağa gitseydi:)))))
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