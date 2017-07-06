Fırat Arslan tarihi maça hazırlanıyor
Türk boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Avrupa Şampiyonluk Kemeri için çıkacağı karşılaşma öncesi antrenman temposunu yükseltti.
Okan Yavuz: "Birbirinden çekişmeli maçlara imza attık"
Başarılı boksörün menajeri Okan Yavuz, 15 Temmuz boks galasının dünya çapında bir organizasyon olabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Dünya klasmanında maçlara imza atarak, altın kemerleri ortaya koyacağız. Ekibimizle birlikte çok kaliteli karşılaşmalar organize ettik. Tüm gurbetçi sporseverleri galaya gelerek sporcularımızı desteklemeye davet ediyoruz' dedi. Gala'nın basın danışmanı Vedat Alyaz, Fatih Keleş ve Ali Eren Demirezen gibi Olimpiyat boksörlerinin de galada yumruk sallayacaklarını vurgulayarak, "Aynı gece Avrupa şampiyonu Fatih Keleş'te altın kemerini ortaya koyarak koruma mücadelesi yapacak. Yine milli boksörümüz Ali Eren Demirezen'de kemer maçı öncesi yükselme maçına çıkıyor. Bu maçtan sonra büyük ihtimalle o da kemer karşılaşması yapacaktır. Tüm bunların yanı sıra geleceğin şampiyon adayları olan, Hüseyin Cinkara, Ege Kurt ve Umut Camkıran genç boksörlerimiz yine ringe çıkacaklar. Bu galadan iki dünya şampiyonluk adayı çıkacaktır; Fırat Arslan ve Fatih Keleş bu müsabakalarını kazanmaları durumunda dünya şampiyonluk maçı yapmaya hak kazanacaklardır" diye konuştu.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:51
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Yorgunum demek ki iyi çalışıyoruz
Toplam 2
Yorum
oktay ŞU CÜMLE ÇOK DOĞRU "BENİ EN ÇOK ARKADAŞLARIMIN KOŞMADIĞINI ÇABALAMADIĞINI GÖRMEK SİNİRLENDİRİR.." TAKIM OYUNUN ASIL KÖKÜ BUDUR..HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMEK..EĞER O YOKSA TAKIM OLAMAZSIN..
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Remy harekatı
Toplam 2
Yorum
umut gs, bjk gaza bastı, bizimkiler hala 10 numara ve forvet alamadılar. beklerimiz sorunlu... işimiz zor
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Emenike resmen Komşu’da
Toplam 4
Yorum
zelzo keşke daha uzağa gitseydi:)))))
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