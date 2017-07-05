Avrupa Yıldız ve Genç Kızlar Şampiyonası

Avrupa Yıldız ve Genç Kızlar Boks Şampiyonası Bulgaristan'da sürüyor.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'daki organizasyonda Ayşegül Sağır yarı finale yükselirken, Havvanur En, Beyza Saraçoğlu, Canser Oltu, Ayten Çumentor ve Rumeysa Ataş çeyrek finale çıktı.Toplam 29 ülkeden 237 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, gençler 69 kiloda Ayşegül Sağır, İtalyan rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükselen ilk milli sporcu oldu.
Yıldızlar 57 kiloda Rumeysa Ataş, Bulgar, gençler 54 kiloda Ayten Çumentor, Litvanyalı, gençler 51 kiloda Beyza Saraçoğlu, Polonyalı rakiplerini 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Gençler 57 kiloda Havvanur En, Letonyalı sporcuyu 3-2 mağlup ederek, çeyrek finale çıkan diğer bir isim oldu. Gençler 64 kiloda Canser Oltu da Ukraynalı rakibini 5-0 yendi ve çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazandı.
Şampiyona 10 Temmuz'da sona erecek.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:50
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Orkan solda oynayacak
Toplam 4
Yorum
1903babadır babel paslı oyna mıyo oyunda aktif değil orkan bence mantıklı
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Sneijder zirvesi
Toplam 32
Yorum
rohagi Bu adami boyle karsiladiniz ya, takimda kalirsa batirir. ne hocayi dinler ne yonetimi..
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Pepe, İspanya ve Portekiz basınında
Toplam 2
Yorum
kartalpençesi Pepe' ye verilen para fazlasıyla çıktı bile. bütün dünya Beşiktaşı konuşuyor. Al sana muhteşem transfer stratejisi.
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