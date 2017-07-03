 Şampiyon A Spor'da belli oldu – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Şampiyon A Spor'da belli oldu

    Şampiyon A Spor'da belli oldu

    A Spor'daki boks şöleninde ABDli boksör , Filipinli 'yu hakem kararıyla yenerek Dünya Boks Organizasyonu (WBO) yarı orta sıklet kemerini aldı.

    Avustralya'nın Brisbane kentindeki Suncorp Stadyumu'nda düzenlenen unvan maçında, kariyerinde 59 galibiyet, 6 yenilgi, 2 beraberliği bulunan 38 yaşındaki Pacquiao ile daha önce çıktığı 17 müsabakayı da kaybetmeyen Avustralyalı karşılaştı. 117- 111, 115-113 ve 115-113'lük puanlarla üç hakemin de üstün ilan ettiği eski öğretmen Horn, kemerin yeni sahibi oldu.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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