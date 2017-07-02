 Pacquiao unvanını kaybetti – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Pacquiao unvanını kaybetti

    Pacquiao unvanını kaybetti

    ABD'li boksör Jeff Horn, Filipinli Manny Pacquiao'yu hakem kararıyla yenerek Dünya Boks Organizasyonu (WBO) yarı orta sıklet kemerini aldı.

    Avustralya'nın Brisbane kentindeki Suncorp Stadyumu'nda düzenlenen WBO yarı orta sıklet unvan maçında, kariyerinde 59 galibiyet, 6 yenilgi, 2 beraberliği bulunan 38 yaşındaki Pacquiao ile daha önce çıktığı 17 müsabakayı da kaybetmeyen Avustralyalı Jeff Horn karşılaştı.

    Eski öğretmen Horn, müsabakayı 12 raunt sonunda hakemlerin oy birliğiyle kazandı. 117-111, 115-113 ve 115-113'lük puanlarla üç hakemin de üstün ilan ettiği Horn, böylece kemerin yeni sahibi oldu.

    Sekiz farklı sıklette dünya şampiyonu olmayı başaran tek boksör Pacquiao, "asrın müsabakası" yakıştırması yapılan 2 Mayıs 2015'teki maçta Floyd Mayweather'a yenilmişti.

    Ülkesi Filipinler'de senatör olan Pacquiao, 2016'nın kasım ayında ABD'li Jessie Vargas'ı mağlup ederek unvanını korumuştu.

    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:33
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