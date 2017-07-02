Pacquiao unvanını kaybetti
ABD'li boksör Jeff Horn, Filipinli Manny Pacquiao'yu hakem kararıyla yenerek Dünya Boks Organizasyonu (WBO) yarı orta sıklet kemerini aldı.
Eski öğretmen Horn, müsabakayı 12 raunt sonunda hakemlerin oy birliğiyle kazandı. 117-111, 115-113 ve 115-113'lük puanlarla üç hakemin de üstün ilan ettiği Horn, böylece kemerin yeni sahibi oldu.
Sekiz farklı sıklette dünya şampiyonu olmayı başaran tek boksör Pacquiao, "asrın müsabakası" yakıştırması yapılan 2 Mayıs 2015'teki maçta Floyd Mayweather'a yenilmişti.
Ülkesi Filipinler'de senatör olan Pacquiao, 2016'nın kasım ayında ABD'li Jessie Vargas'ı mağlup ederek unvanını korumuştu.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:33
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Sözleşmesini feshedecek
Toplam 1
Yorum
fenerliler sevinsin sneijderi gönderip yerine aldıkları adamları görüp de şaşırmamak elde değil.. başkan fenerli olsa anlayacam da
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Trabzon beni istedi
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Yorum
Bordo mavi Sen orda kal reklam yapma
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Kolarov Beşiktaş'ta!
Toplam 8
Yorum
Argon Bu demektir ki ' Adriano Çin yolcusu'
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