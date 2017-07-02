Pacquiao unvanını kaybetti

Avustralya'nın Brisbane kentindeki Suncorp Stadyumu'nda düzenlenen WBO yarı orta sıklet unvan maçında, kariyerinde 59 galibiyet, 6 yenilgi, 2 beraberliği bulunan 38 yaşındaki Pacquiao ile daha önce çıktığı 17 müsabakayı da kaybetmeyen Avustralyalı Jeff Horn karşılaştı.

Eski öğretmen Horn, müsabakayı 12 raunt sonunda hakemlerin oy birliğiyle kazandı. 117-111, 115-113 ve 115-113'lük puanlarla üç hakemin de üstün ilan ettiği Horn, böylece kemerin yeni sahibi oldu.

Sekiz farklı sıklette dünya şampiyonu olmayı başaran tek boksör Pacquiao, "asrın müsabakası" yakıştırması yapılan 2 Mayıs 2015'teki maçta Floyd Mayweather'a yenilmişti.

Ülkesi Filipinler'de senatör olan Pacquiao, 2016'nın kasım ayında ABD'li Jessie Vargas'ı mağlup ederek unvanını korumuştu.