Köyde çoban, ringde boksör

Iğdır'ın Şenpazar köyünde 5 çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Gülcan Arga, Bulgaristan'da yapılacak Yıldız ve Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası kapsamında Türk Milli Takımı kadrosuna seçildi.

Gülcan, çocukluğundan bu yara ailesine yardım etmek amacıyla yaptığı çobanlığı Milli Takım kadrosuna dahil olmasının ardından da bırakmadı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 16 yaşındaki Gülcan, Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı.

Gülcan Arga, yaptığı açıklamada, kendisini lisede beden eğitimi öğretmeninin keşfettiğini, sonrasında boksu çok sevdiğini söyledi.

Boksa lise ikinci sınıfta başladığını belirten Gülcan, "Okula gittiğim ilk gün eski bir boksör olan beden eğitimi öğretmenim Ümit Sağban yanıma gelerek, 'Elimi sıkar mısın?' dedi. Elini sıktığımda bileğimin güçlü olduğunu, boks yapabileceğimi söyledi. Birlikte antrenmanlara başladık. Daha sonra antrenörüm Burhan Özen ile tanıştırdı. Burhan Hoca'yla çalışmaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl alamadığı altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor

Kısa sürede önemli ilerleme kaydettiklerini dile getiren Gülcan, "Geçen yıl katıldığım ilk Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya aldım. Hemen arkasından yıldızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim." dedi.

Bulgaristan'da düzenlenecek Yıldız ve Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nı çok önemsediğine işaret eden Gülcan Arga, "Geçen yıl yarım kalan işi bu şampiyonada tamamlayıp Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Büyük hedefim ise olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek." diye konuştu.

Milli sporcu, liseyi bu yıl bitirdiğini, okul dolayısıyla köyüne hafta sonları ve tatillerde gidebildiğini, ailesinin hayvanlarını güttüğünü aktararak, ileride beden eğitimi öğretmeni olmak istediğini kaydetti.

Antrenmanlarını köyde de aksatmamaya çalıştığına dikkati çeken Gülcan, "Şehir merkezinde salonda çalışmalarımı sürdürdüm. Köye gittiğimde eldivenlerimi de götürüyorum. Genelde gölge boksu yapıyorum. Bazen de erkek kardeşim bana rakip oluyor, birlikte antrenman yapıyoruz." diye görüşlerini aktardı.

Yıldız Milli Kız Boks Takımı Antrenörü Ahmet Çınar da Gülcan'ı geçen yıl Türkiye Şampiyonası'nda tanıdığını söyledi.

Gülcan'ın Türkiye'yi 63 kiloda temsil edeceğini bildiren Çınar, "Gülcan bizim için tam bir başarı örneği. Iğdır'da köyünde kalıyor. Hayat hikayesi bizleri çok etkiledi. Tatillerde köyüne gidip ailesine yardım ediyor. Bokstan soğumamak için köyde kendi imkanları ile antrenman yapıyor." şeklinde görüşlerini dile getirdi.