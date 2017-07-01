A Spor’da boks şöleni

Sporun her alanında zirvede olan A Spor bugün de iki müthiş boks karşılaşmasını sporseverlerle buluşturacak.

İlk maçta ağır sıklette yeniden dünya şampiyonu olma parolasıyla yola çıkan Rus Alexander Povetkin, WBO Kıtalararası Ağır Sıklet Unvan Maçında Ukraynalı Andrey Rudenko'yla Moskova'da karşı karşıya gelecek. Bu nefes kesecek mücadele saat 21.00'de A Spor'dan yayınlanacak. Gecenin diğer maçında ise yaşayan efsane Manny Pacquiao, orta sıklet kemerini korumak için Avustralyalı Jeff Horn ile saat 04.00'te (Pazar sabahı) ringe çıkacak.