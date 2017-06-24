Genç milli boksörler Kastamonu'da kampa girdi
Genç Milli Kız Boks Takımı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 2 Temmuz'da başlayacak Yıldız ve Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli takımın sorumlu antrenörü İsa Daştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa 10 sporcunun katıldığını söyledi.
Şampiyonada 10 sıklette Türkiye'yi temsil edeceklerini aktaran Daştan, "Kastamonu'da bulunan kamp merkezi boksörlerimizin çalışması açısından çok uygun bir ortam. Aile sıcaklığında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu imkanı bize sağlayan federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç'e teşekkür ediyoruz." dedi.
Kampın 30 Haziran'a kadar devam edeceğini bildiren Daştan, "Bulgaristan'a gideceğimiz takım belirlendi. Burada takım halinde ve bireysel olarak çalışmalarımızı yapacağız. İkişer saat olmak kaydıyla günde iki antrenman yapıyoruz." diye konuştu.
Daştan, şampiyonadan beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Takımımızın durumu çok iyi. Yıldız ve Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize madalya ve başarılar getireceğiz." ifadelerini kullandı.
Geçen yılın Avrupa şampiyonu Çağla Aluç ise 6 yıldır boksla ilgilendiğini söyledi.
Takım olarak her geçen gün daha iyiye gittiklerini dile getiren Aluç, "Hocalarımızın destekleri ile çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz öncelikle Avrupa şampiyonluğu, sonrasında dünya ve olimpiyatlar var. Bulgaristan'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum." dedi.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:14
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Aslan Belhanda
Toplam 12
Yorum
YÜZDE 70 YERLİ, YÜZDE 30 YABANCI ORANI GÖZETİLEREK GS BU KADAR BÜYÜK PARALARI YABANCILARA VERECEĞİNE BU PARALARI YIL İÇİNDE PRİM OLARAK MAÇLARDA FUTBOLCULARA VERSE TC. NİN EN BÜYÜĞÜ OLURDU
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Visca teklifi artırıldı
Toplam 6
Yorum
ofliii kim lan bu okadar para onca adam bir kişi için ooolmaaaaaazz.
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Aslan Belhanda
Toplam 12
Yorum
ÖDÜNLENDİRİLEREK GS FUTBOLDA ÇOK YÜKSELEBİLİRDİ. G GS SÜPER LİG, 2 Cİ LİG VE 3 CÜ LİGLERİ TARAMALI FUTBOLCULARI GS YA KAZANDIRMALI. İYİ BİR EĞİTİM VE ANTREMAN SİSTEMİ VE PİRİM SİSTEMİ İLE
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