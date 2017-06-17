 A Spor’da dev kapışma – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    A Spor’da dev kapışma

    A Spor’da dev kapışma
    Sporun her alanında heyecanı zirveye taşıyan A SPOR müthiş bir boks kapışmasını ekranlara getirecek. ABD'li Andre Ward ile Rus Sergey Kovalev kozlarını paylaşacak. Tüm dünyanın heyecanla beklediği dev maç Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece saat 04'ten itibaren canlı yayınla A Spor'da...
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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