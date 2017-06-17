A Spor’da dev kapışma

Sporun her alanında heyecanı zirveye taşıyan A SPOR müthiş bir boks kapışmasını ekranlara getirecek. ABD'li Andre Ward ile Rus Sergey Kovalev kozlarını paylaşacak. Tüm dünyanın heyecanla beklediği dev maç Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece saat 04'ten itibaren canlı yayınla A Spor'da...