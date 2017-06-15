Trabzonspor’da Kamil Ahmet kontrolden geçti

Trabzonspor Kulübü, prensip anlaşmasına vardığı Kamil Ahmet Çörekçi’yi Trabzon’da sağlık kontrolünden geçirdi.

14 Haziran Çarşamba akşamı Trabzon'a gelen 25 yaşındaki sağ bekin, bugün özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi. Kamil Ahmet'in daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçtiği ve burada bordo mavili yöneticilerle transferiyle ilgili son detayları görüştükten sonra sözleşme imzalayacağı öğrenildi.



Kamil Ahmet, geride kalan sezonda TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor formasıyla 29 maçta 2 bin 592 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.