Trabzonspor’da Kamil Ahmet kontrolden geçti
Trabzonspor Kulübü, prensip anlaşmasına vardığı Kamil Ahmet Çörekçi’yi Trabzon’da sağlık kontrolünden geçirdi.
14 Haziran Çarşamba akşamı Trabzon'a gelen 25 yaşındaki sağ bekin, bugün özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi. Kamil Ahmet'in daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçtiği ve burada bordo mavili yöneticilerle transferiyle ilgili son detayları görüştükten sonra sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Kamil Ahmet, geride kalan sezonda TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor formasıyla 29 maçta 2 bin 592 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.
Kamil Ahmet, geride kalan sezonda TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor formasıyla 29 maçta 2 bin 592 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 44
Yorum
,,,,,,,, 7.5 milyon euro belhanda için çok fazla 3-4 bile olsa alınmayacak oyuncu
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Adım adım Kucka
Toplam 5
Yorum
ts iyi transfer.
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Bruma'dan Galatasaray'a veda mesajı
Toplam 3
Yorum
kral gittigi takima bak liepzig sacma sapan bir tercih bence bruma icin
Trabzonspor’da Kamil Ahmet kontrolden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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