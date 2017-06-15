Mayweather ve McGregor kapışacak

Mayweather ve Pacquiao'nun karşı karşıya geldiği ve yarım milyar dolar civarı bir meblağın söz konusu olduğu dev maçtan sonra boks severler, bir başka nefes kesecek maç daha izleme fırsatı bulacak.

Fakat karşılaşma bu kez alışıldığın dışında! Çünkü ringe WBA'da Velter sıklet, Süper Velter Sıklet, WBC'de Velter Sıklet, Süper Velter Sıklet ve WBO'da Velter Sıklette kemer sahibi Amerikalı eski boksör Floyd Mayweather ve eski UFC tüy sıklet, şimdiki UFC hafif sıklet şampiyonu karma dövüş sanatları ustası (diğer bir deyişle kafes dövüşçüsü) Conor McGregor çıkacak.







Dev müsabaka için ortalarda dolaşan ücretler yine dudak uçuklatan cinsten: Mayweather'ın karşılaşmadan galip gelmesi durumunda kazanacağı paranın 100 milyon dolar'dan fazla olacağı açıklanırken McGregor kazanması halinde 80 milyon dolar civarı bir ücreti cebine koyacak.







Merakla beklenen karşılaşmanın tarihi ise 26 Ağustos 2017 Cumartesi. ABD, İngiltere, Almanya gibi boks meraklısı ülkelerde yayınlanacak müsabakanın Türkiye'de de ekranlara gelmesi bekleniyor.