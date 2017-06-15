Mayweather ve McGregor kapışacak
Ringde tüm zamanların en büyük hibrit müsabakası gerçekleşiyor! Floyd Mayweather ve Conor McGregor, Las Vegas'ta ringe çıkacak...
Mayweather ve Pacquiao'nun karşı karşıya geldiği ve yarım milyar dolar civarı bir meblağın söz konusu olduğu dev maçtan sonra boks severler, bir başka nefes kesecek maç daha izleme fırsatı bulacak.
Fakat karşılaşma bu kez alışıldığın dışında! Çünkü ringe WBA'da Velter sıklet, Süper Velter Sıklet, WBC'de Velter Sıklet, Süper Velter Sıklet ve WBO'da Velter Sıklette kemer sahibi Amerikalı eski boksör Floyd Mayweather ve eski UFC tüy sıklet, şimdiki UFC hafif sıklet şampiyonu karma dövüş sanatları ustası (diğer bir deyişle kafes dövüşçüsü) Conor McGregor çıkacak.
Dev müsabaka için ortalarda dolaşan ücretler yine dudak uçuklatan cinsten: Mayweather'ın karşılaşmadan galip gelmesi durumunda kazanacağı paranın 100 milyon dolar'dan fazla olacağı açıklanırken McGregor kazanması halinde 80 milyon dolar civarı bir ücreti cebine koyacak.
Merakla beklenen karşılaşmanın tarihi ise 26 Ağustos 2017 Cumartesi. ABD, İngiltere, Almanya gibi boks meraklısı ülkelerde yayınlanacak müsabakanın Türkiye'de de ekranlara gelmesi bekleniyor.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:04
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Galatasaray'da rekor Bruma'nın
Toplam 6
Yorum
yapma yaa 'ne ekersen onu biçersin' okuman varmı bilmiyorum ama adam 11 milyon euro vermişler değersizken almak derken?
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Galatasaray'da rekor Bruma'nın
Toplam 6
Yorum
orhan teşekkürler Bruma yolun açık olsun
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Bruma'dan Galatasaray'a veda mesajı
Toplam 9
Yorum
GS'li ribery'den vefalı çıktın. Kaçıp giden 35ten sonra ben gsyi seviyorum neden olmasın diyip emekli ikramiyesi düşünen ribery'den çok iyi ol inş
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