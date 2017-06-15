Avrupa Boks Şampiyonası başlıyor
Avrupa Boks Şampiyonası yarın Ukrayna'da başlayacak.
Ukrayna'da ay-yıldızlı sporcular Muhammet Ünlü (46-49 kilo), Batuhan Çiftçi (52 kilo), Ali İhsan Alagaş (56 kilo), İbrahim Gökçek (60 kilo), Yasin Yılmaz (64 kilo), Onur Şipal (69 kilo), Birol Aygün (75 kilo), Cem Karlıdağ (81 kilo) ve Burak Aksın (91 kilo) ringe çıkacak.
Şampiyonaya iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirten Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Önce Kastamonu'da ardından Ukrayna'da hazırlık dönemi geçirdik. Hedefimiz, organizasyonda İstiklal Marşımızı okutmak." diye konuştu.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:34
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Vardy harekatı
Toplam 10
Yorum
aslan rvp bundan iki kat daha iyi. rvp satılırsa eğer kiralık düşünülebilir.
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Vardy harekatı
Toplam 10
Yorum
umar saçma sapan haber yapıyonuz vardy ihtimal yok buraya gelmesinde
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Olaylı maçta gülen taraf Fenerbahçe!
Toplam 55
Yorum
fazkartal Sevnmek için takım tutup kendi takımııza oyuncmuza sövmüyoruz. İyiyi tebrik ederiz. Tebrikler FB. Futboldada 2 yıldır biz iyyiz ağlsanızda
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